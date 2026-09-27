Alertă în România. Ce a apărut pe radare la graniță și a dispărut după doar 10 minute

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În seara de 27 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană ce evolua la nord de Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România.

Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, iar la ora 20.35 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Ținta aeriană a intrat în spațiul aerian al României

Conform datelor radar, tnta aeriană a intrat în spațiul aerian al României prin zona Ceatalchioi si a evoluat de-a lungul graniței, iar semnalul acesteia a dispărut de pe radare după aproximativ 10 minute în proximitatea localițății Somova.

Alerta aeriană a încetat la ora 22.05.

O echipă specializată a MApN se va deplasa în dimineața de 28 septembrie pentru cercetarea zonei.