Spitalul din Târgu Bujor, investiție de 1,6 milioane de euro

Foto: Facebook Costel Fotea

O nouă investiție în Secția de Medicină Internă și Compartimentul de Primiri Urgențe de la Spitalul din Târgu Bujor, dotat cu toate echipamentele necesare, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al CJ. Galați.

"La Spitalul Orășenesc Târgu Bujor, pe șantierul noului corp medical destinat Secției de Medicină Internă și Compartimentul de Primiri Urgențe, s-au turnat, în flux continuu, 66 mc de beton, parte a structurii de rezistență, reprezentând elevația, care va face legătura între baza fundației și placa ce va fi turnată la cota zero", a precizat președintele PSD Galați.

"În locul clădirii construite în urmă cu aproape șapte decenii va fi ridicată o unitate medicală modernă, care va deservi peste 60.000 de locuitori din Târgu Bujor și localitățile învecinate, precum Băneasa, Fârțănești și Vârlezi.

Investiția face parte dintr-un proiect cu fonduri europene mai amplu – "Sănătatea fără frontiere", cu o valoare totală de 1,6 milioane de euro, derulat de Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Consiliul Raional Hîncești (Republica Moldova).

Noua clădire, cu regim de înălțime P+1 și o suprafață utilă de 784 mp, va asigura Secției de Medicină Internă și Compartimentului de Primiri Urgențe spații medicalemoderne, la cele mai înalte standarde tehnice și medicale. Vor fi amenajate saloane cu două și trei paturi, cabinete moderne, iar investiția include și dotarea cu echipamente medicale performante: ecografe, paturi ATI, electrocardiografe, defibrilatoare, monitoare pentru funcțiile vitale și instalații de oxigen.

Reconstruim din temelii sistemul de sănătate din județul Galați", a mai precizat Costel Fotea.