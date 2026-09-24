Transportatorii cer amânarea sistemului TollRo și amenință cu proteste: Refuzăm să plătim pentru erorile unui sistem / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @alexgolovinphotography

Transportatorii din România cer Guvernului și Parlamentului amânarea aplicării sistemului TollRo cu șase luni, până la 1 aprilie 2027, pentru a evita un val uriaș de amenzi nedrepte de la 1 octombrie. Patronatele Astra și Apulum acuză faptul că softul este încă în faza de teste, nu are recepție oficială și dă erori în zonele fără semnal. Deși CNAIR a solicitat la rândul său păstrarea perioadei de probă fără sancțiuni, ministrul interimar Radu Miruță refuză să amâne startul, iar firmele de transport anunță că sunt gata să iasă în stradă.

Reprezentanții Patronatului Industriei de Transport și Logistică Astra și ai Asociației Operatorilor de Transport Rutier Apulum trag un semnal de alarmă de gradul zero și cer Guvernului și Parlamentului să amâne cu șase luni, până la 1 aprilie 2027, introducerea sistemului TollRo, conform agenției de presă Agerpres. Aceștia arată absurdul situației: de la 1 octombrie, instituțiile statului încep să împartă sancțiuni dure pentru o aplicație pe care nici măcar dezvoltatorii nu au reușit să o finalizeze.

Organizațiile patronale arată cu degetul spre lipsa elementară de logică din decizia guvernamentală.

„TollRo este încă în teste şi nerecepţionat. Furnizorii de servicii de taxare prin care camioanele plătesc deja în toată Europa se pot conecta la sistem abia din ianuarie 2027. Cu toate acestea, obligaţia de plată şi sancţiunile pornesc la ora 00:00 (pe 1 octombrie, n.r.)”, spun transportatorii.

Oamenii din domeniu explică faptul că problema nu este principiul plății în funcție de kilometrii parcurși și nici jaloanele din PNRR. Revolta vine din decizia de a activa amenzile înainte ca instrumentul informatic să fie recepționat legal. Paradoxal, chiar administratorul rețelei, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a recunoscut impasul tehnic și a solicitat același termen de respiro: 1 aprilie 2027.

Amenzi de 5.000 de lei

În timp ce testarea pilot a debutat abia la mijlocul lunii septembrie și cere cel puțin o lună de probe, amenzile bat deja la ușă. Comunicatul transmis de transportatori inventariază cifrele care descriu dimensiunea dezastrului birocratic.

„Cifrele pe care Guvernul nu le poate ignora: 0 zile cu sistemul recepţionat până la 1 octombrie. Pilotarea a început pe 16 septembrie şi durează minimum patru săptămâni. 3 termene de aplicare stabilite până acum: 1 ianuarie, 1 iulie, 1 octombrie 2026. Şi al treilea vine cu un sistem nerecepţionat. 182 de zile până la 1 aprilie 2027, termenul cerut chiar de CNAIR pentru teste, recepţie, personal şi conectarea furnizorilor de taxare. 2.000 de lei la fiecare 12 ore în care distanţa parcursă nu poate fi stabilită, de exemplu când sesiunea TollRo cade. Dacă nu este plătită la termen, urmează amenda, care poate ajunge la 5.000 de lei. 72 de ore pentru plată, de la primirea scrisorii de informare. După acest termen, amenda poate ajunge la 5.000 de lei. 2 aplicaţii pe acelaşi telefon pentru transporturile supuse şi RO e-Transport: TollRo şi RO e-Transport. Surse: Legea nr. 226/2023 (dispoziţiile privind sancţiunile); CNAIR; comunicări publice din septembrie 2026. Calculul pe zi aparţine Patronatului ASTRA”.

CNAIR a cerut oficial Ministerului Transporturilor prorogarea termenului până în primăvara lui 2027 și a spus că nu poate taxa transportatorii printr-un program aflat în fază de laborator. În tot acest timp, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) se pregătește să iasă pe drumuri cu procesele-verbale pregătite încă din prima zi.

Regulile impuse peste noapte îi pun pe șoferi într-o postură fără ieșire. Ca să nu ia amendă pentru că sistemul s-a deconectat, conducătorul auto ar trebui să stea cu ochii ațintiți pe ecranul mobilului în timpul mersului, gest sancționat aspru de polițiștii de la Rutieră.

Reprezentanții transportatorilor subliniază anomaliile care pot băga micile firme în faliment:

„Legea împotriva legii. Şoferul trebuie să supravegheze aplicaţia în mers, deşi Codul rutier îi interzice să folosească telefonul la volan fără sistem "mâini libere". Notificare prea târzie. Neplata este comunicată prin scrisoare de informare, iar plata trebuie făcută în 72 de ore de la primire. Până ajunge scrisoarea, sumele de 2.000 de lei se pot aduna la fiecare 12 ore. Zone fără semnal. Pe multe rute naţionale acoperirea mobilă este intermitentă, iar aplicaţia depinde de conexiune. Costuri impuse peste noapte. Telefon suplimentar şi abonament nou pentru fiecare şofer, cheltuieli nebugetate într-un an cu motorina scumpă”.

Firmele cer o perioadă de grație de șase luni fără nicio amendă dacă data de 1 octombrie rămâne bătută în cuie. Totodată, transportatorii vor un răgaz rezonabil de plată, cel puțin 15 zile, nu 72 de ore de la primirea plicului prin poștă, alerte transmise instantaneu prin SMS și e-mail, precum și mecanisme de rambursare dacă sistemul calculează greșit traseul ori taxele. În plus, dacă transmisia de date eșuează din cauza lipsei de semnal GSM, șoferul nu poate fi tras la răspundere pentru infrastructura deficitară a țării.

Ultimatum pentru Ministerul Transporturilor

Liderii din transporturi solicită o întâlnire de criză cu ministrul de resort, conducerea CNAIR și șefii ISCTR înainte ca data de 1 octombrie să declanșeze blocajul.

Denisa-Daniela Oltean, președinta Patronatului Industriei de Transport și Logistică Astra, avertizează că răbdarea breslei a ajuns la limită:

„Transportatorii români nu refuză plata. Refuză să plătească pentru erorile unui sistem care nici măcar nu a fost recepţionat. Nu poţi cere conformare deplină unui sector atunci când statul însuşi spune că mai are nevoie de timp. Cerem şase luni ca TollRo să funcţioneze corect, nu şase luni în care transportatorii să plătească pentru probleme pe care nu le-au creat. Suntem pregătiţi de dialog, cu toate datele din teren. Dacă dialogul nu va exista, toate formele legale de protest rămân deschise”.

De partea cealaltă a baricadei, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, susține ferm pornirea sistemului, fără să facă niciun pas înapoi.

„De la 1 octombrie, sistemul TollRo gestionat de CNAIR ar trebui să fie funcţional. CNAIR a avut la dispoziţie suficient timp pentru a pregăti şi testa sistemul contractat şi pentru a se asigura că acesta funcţionează aşa cum trebuie. Cum pot exista şi penalităţi dacă e cazul furnizorilor care nu şi-au făcut treaba. Este un proiect finanţat din bani europeni care nu reinventează apa caldă, ci aduce şi în România un principiu echitabil, folosit de ani buni în multe state occidentale, cu rezultate bune pentru stat, pentru cetăţeni şi pentru mediul de afaceri”, a transmis Miruță.

Radu Miruță, pentru DC News: „Nu merge așa, cu prelungiri la infinit!”

Contactat de DC News, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a refuzat să accepte o nouă amânare fără vinovați și a criticat dur modul în care s-a lucrat la această platformă:

„Ei au avut o obligație să termine, până la 31 august, care s-a prelungit până la 1 octombrie. Uneori spun că ceva merge, am făcut o ședință cu ei și m-am lămurit că nu funcționează. Am făcut o adresă să mi se comunice, care este, de fapt, situația exactă și oficial asumată. Să se explice cum se împarte responsabilitatea între CNAIR și cei care au o obligație contractuală. Doresc să văd care e situația, punctual, care e graficul, dacă e vina lor sau a celor care trebuiau să finalizeze aplicația. Este un lucru destul de grav că nu reușesc să facă asta. Dacă sunt vinovați cei cu aplicația vor fi date penalități, dacă sunt vinovați cei de la CNAIR vor răspunde ei. Nu merge așa, că tot prelungim termenele”.

TollRo urmează să schimbe clasica rovinietă pentru camioane, calculul tarifului urmând să combine distanța parcursă cu norma de poluare Euro, pe baza principiului european „poluatorul plătește”.