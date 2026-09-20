Haos cu TollRo. CNAIR cere amânarea noii roviniete până la 1 aprilie 2027: sistemul nu este pregătit. Radu Miruță, pentru DC News: "Nu merge așa!"

Ministrul Apărării, Radu Miruță. Sursa foto: gov.ro

CNAIR cere amânarea aplicării TollRo până la 1 aprilie 2027, pe motiv că sistemul nu este încă pregătit pentru operare. Compania avertizează că menținerea termenului de 1 octombrie ar putea lăsa transportatorii cu o obligație legală de plată, dar fără un instrument funcțional, ceea ce ar putea genera amenzi și contestații. Ministrul Radu Miruță a spus, pentru DC News, că vrea să afle vinovații pentru întârzierea implementării TollRo.

În timp ce CNAIR solicită Parlamentului să proroge termenul, DC News l-a contactat pe ministrul interimar al Apărării și Transporturilor, Radu Miruță, pentru a afla ce se întâmplă, de fapt, cu TollRo.

Ministrul Radu Miruță a menționat, pentru DCNews, că vrea să stabilească exact cine este responsabil pentru întârzieri și avertizează că nu poate fi vorba de prelungirea continuă a termenelor fără asumarea responsabilității.

Radu Miruță: ”Am făcut o ședință cu ei și m-am lămurit că nu funcționează. Vreau să văd care e situația, punctual și cine sunt vinovații”

”Ei au avut o obligație să termine, până la 31 august, care s-a prelungit până la 1 octombrie. Uneori spun că ceva merge, am făcut o ședință cu ei și m-am lămurit că nu funcționează. Am făcut o adresă să mi se comunice, care este, de fapt, situația exactă și oficial asumată. Să se explice cum se împarte responsabilitatea între CNAIR și cei care au o obligație contractuală.

Doresc să văd care e situația, punctual, care e graficul, dacă e vina lor (n.r. a CNAIR) sau a celor care trebuiau să finalizeze aplicația. Este un lucru destul de grav că nu reușesc să facă asta. Dacă sunt vinovați cei cu aplicația vor fi date penalități, dacă sunt vinovați cei de la CNAIR vor răspunde ei. Nu merge așa, că tot prelungim termenele”, a declarat ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, pentru DC News.

CNAIR a solicitat Guvernului și Ministerului Transporturilor prorogarea termenului TollRo până la 1 aprilie 2027!

"Fără o decizie a Parlamentului în următoarele 12 zile, transportul de marfă intră de la 1 octombrie într-un vid de aplicare.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a transmis, pe data de 7 septembrie 2026, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu informarea Prim-Ministrului, o solicitare formală privind trei măsuri urgente:

- prorogarea termenului de aplicare a TollRo și a rovinietei la 1 aprilie 2027,

- corelarea corespunzătoare a termenului de interoperabilitate SETRE,

- suplimentarea organigramei Companiei cu posturile necesare operării sistemului și instituirea furnizorului național de servicii de tarifare rutieră.

La 11 zile de la transmitere, CNAIR nu a primit niciun răspuns din partea MTI.

CNAIR a mai cerut suplimentarea posturilor și la sfârșitul lunii martie, iar instituirea furnizorului național la începutul lunii aprilie 2026. Au trecut aproape șase luni fără nicio soluționare", potrivit unui comunicat al CNAIR.

Situația tehnică

În continuare, CNAIR prezintă situația tehnică.

"Situația tehnică este următoarea:

Sistemul livrat de prestator nu a intrat încă în etapa recepției calitative, care, potrivit contractului, nu poate începe decât după finalizarea testării și a pilotării. Miercuri, 16 septembrie, CNAIR a deschis pilotarea publică iar aplicația TollRo este disponibilă gratuit în App Store și Google Play.

Ca atare, conducătorii auto și operatorii de transport o testează deja în condiții reale de trafic.

Această etapă are ca scop evidențierea neconformităților pe care prestatorul are obligația contractuală să le remedieze.

Pilotarea durează, potrivit contractului, minimum patru săptămâni.

În acest context, chiar și în ipoteza ideală (fără nicio neconformitate care să impună remedieri și reluarea unui ciclu de testare, ipoteză pe care etapele parcurse până acum nu o susțin), etapa nu s-ar putea încheia înainte de jumătatea lunii octombrie.

În această situație, CNAIR nu va percepe un tarif obligatoriu printr-un sistem aflat în pilotare și își va valorifica integral drepturile contractuale față de prestator.

Transportatorii sunt invitați să descarce aplicația și să transmită observațiile direct din aplicație sau prin portal.etoll.ro. Menținerea termenului de 1 octombrie fără modificarea legii ar înseamna de fapt o obligație legală în vigoare, însoțită de sancțiuni, pentru care însă nu există instrumentul tehnic de plată.

Transportatorii ar fi expuși la amenzi pentru o obligație pe care nu o pot executa, bugetul nu ar încasa nimic, iar instanțele ar fi sesizate cu un volum foarte mare de contestații. Prorogarea solicitată nu are ca scop evitarea aplicării tarifului de la 1 octombrie 2026, ci urmărește corelarea datei legale cu ziua în care legea ar poate fi respectată în mod real.

Guvernul interimar nu poate emite ordonanțe, dar poate răspunde solicitării CNAIR. De asemenea, Executivul, poate aviza posturi și poate susține o inițiativă parlamentară.

Când mai rămân doar 24 de zile până la un termen legal și 11 dintre ele trec fără niciun un răspuns, tăcerea nu mai este prudență, ci o lipsă de decizie ale cărei consecințe sunt suportate de transportatorii. CNAIR a semnalat, a fundamentat și a propus soluția.

Răspunderea pentru ceea ce se întâmplă de la 1 octombrie aparține însă celor care au avut documentele pe masă dar le-au ignorat", notează CNAIR.

CNAIR zice că Parlamentul este singura instituție care mai poate rezolva situația

"Singura instituție care mai poate rezolva situația în timpul rămas este Parlamentul, prin procedură de urgență, așa cum a făcut-o în luna iunie, în doar două săptămâni.

Subliniem că indiferent de evoluția negocierilor pentru formarea Guvernului, această lege nu are o miză politică și ca atare considerăm că ar trebui tratată cu celeritate.

CNAIR face apel la parlamentarii responsabili și raționali să susțină prorogarea până la 1 aprilie 2027 a legii.

Vom sprijini orice inițiativă în acest sens, indiferent de inițiator. Solicitarea patronatelor din transport privind pilotarea și acordarea unei perioade de conformare fără amenzi, merge în aceeași direcție. CNAIR poate pune la dispoziția Parlamentului, imediat, textul propunerii legislative", conform unui comunicat al CNAIR, remis DC News.

Dispare clasica ”rovinietă”, apare TollRo. Va lua în calcul, în tarif, și clasa de emisii: poluatorul plătește. Informații complete pentru șoferi

TollRo va înlocui actualul sistem bazat doar pe rovinietă pentru vehiculele de transport. Tariful va fi legat de distanța parcursă și de caracteristicile vehiculului. Sistemul este administrat prin CNAIR.

Amintim că noua rovinietă va lua în calcul și clasa de emisii.

”Prin noul sistem de tarifare rutieră vor fi aplicate tarifele rutiere în funcţie de clasa de emisii poluante Euro a vehiculelor, conform principiului 'poluatorul plăteşte'. În prezent, pe reţeaua de drumuri naţionale din România sunt aplicate tarife pentru toate categoriile de vehicule rutiere în funcţie de durata de utilizare a reţelei de drumuri (rovinieta) şi în funcţie de numărul de treceri efectuate la poduri peste Dunăre, fără a ţine cont de clasa de emisii (Euro) a acestora”, transmitea Guvernul la sfârșitul lunii iulie 2025.