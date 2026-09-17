Fritz, gata să negocieze cu PSD pentru Guvernul Mureșan

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Preşedintele USR, Dominic Fritz, spune că formațiunea pe care o conduce este gata să negocieze cu PSD pentru a obține voturile necesare învestirii Guvernului Mureșan.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, recunoaște că lui Siegfried Mureșan nu îi va fi ușor să găsească o majoritate în Parlament și spune că formațiunea pe care o conduce este gata să negocieze cu Partidul Social Democrat (PSD) pentru învestirea Guvernului Mureșan.

"Suntem pregătiți să găsim puncte de compromis, chiar și cu PSD, ale cărui voturi vor decide dacă acest guvern minoritar va trece sau nu", a transmis Dominic Fritz după ce eurodeputatul liberal, care este propunerea PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier, a fost nominalizat de președintele României, Nicușor Dan, joi, 17 septembrie.

Dominic Fritz: USR este alături de Siegfried Mureșan în încercarea de a construi o majoritate parlamentară pentru guvernul lui

"Siegfried Mureșan este premierul de care România are nevoie. USR este alături de el în încercarea de a construi o majoritate parlamentară pentru guvernul lui.

Cetățenii sunt obosiți și revoltați de incapacitatea statului de a livra o viață mai bună. Viitorul guvern trebuie să aibă curajul de a face reforme reale, chiar și împotriva intereselor speciale. Să taie din cheltuieli, să respecte munca oamenilor și mediul privat, să investească în calitatea serviciilor publice, să se lupte cu corupția.

Nu va fi ușor să găsim o majoritate pentru această agendă a curajului în parlament. Nu vom vinde principiile noastre pentru o stabilitate prefăcută. Dar suntem pregătiți să găsim puncte de compromis, chiar și cu PSD, ale cărui voturi vor decide dacă acest guvern minoritar va trece sau nu.

Dacă nu vom reuși, dacă cei care au declanșat această criză nu-și vor putea asuma partea lor de responsabilitate, e timpul să ne întoarcem la cetățeni", a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.

Ce arată aritmetica parlamentară

Declarațiile lui Dominic Fritz vin după ce la scurt timp după anunțul președintelui Nicușor Dan, președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a spus că aritmetica parlamentară arată că Guvernul Mureșan nu poate strânge cele 233 de voturi necesare pentru învestire fără PSD sau AUR și a îndemnat PNL să renunțe la "linii roșii".

Guvernul Mureșan ar avea acum 187 de voturi din cele 233 necesare, potrivit calculelor, deci i-ar mai lipsi 46 de voturi în Parlament. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat deja că nu va vota Cabinetul Mureşan, așa că PNL și USR sunt practic nevoite să caute sprijin la PSD dacă își doresc ca acest guvern să treacă.

Schimbarea de ton a lui Fritz vine după luni întregi în care USR a susținut, alături de PNL, că nu își mai dorește un guvern alături de PSD. Chiar miercuri, 16 septembrie, Radu Miruță a făcut o serie de declarații în care anunța determinarea USR de a nu accepta o formulă de guvernare cu social-democrații. Liderii useriști au acuzat PSD că nu a respectat înțelegerea avută în fosta coaliție.