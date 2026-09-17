Cine este Siegfried Mureșan, eurodeputatul propus premier de Nicușor Dan

Siegfried Mureșan, eurodeputat / FOTO: Agerpres

Eurodeputatul liberal Siegfried Mureşan este a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan.

Eurodeputatul liberal Siegfried Mureşan este a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan. Șeful statului a făcut anunțul vineri, 17 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă, susținută după ce în cursul zilei a avut consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru, la Palatul Cotroceni.

Siegfried Mureşan este propunerea PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier, anunțată încă din luna iunie și prezentată în fața președintelui și la precedentele consultări oficiale.

Nominalizarea lui Siegfried Mureşan vine după ce anterior Eugen Tomac și Adrian Veștea, ultimele două nume desemnate de șeful statului pentru funcția de premier nu au reușit să obțină o majoritate pentru formarea unui Executiv. România nu mai are un guvern cu drepturi depline din momentul în care Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură în data de 5 mai 2026. Rămâne de văzut dacă Siegfried Mureşan va reuși să strângă cele 233 de voturi necesare pentru învestirea guvernului.

Precizăm în acest context că Nicușor Dan a menționat joi că în pofida numeroaselor discuții și negocieri, nu există în acest moment o majoritate conturată, dar că Siegfried Mureșan are cele mai multe voturi exprimate astăzi de partide la consultările de la Cotroceni.

Cine este Siegfried Mureșan

Siegfried Vasile Mureșan, în vârstă de 45 de ani, este un economist și politician român care în acest moment ocupă funcţia de vicepreşedinte al Partidului Popular European (PPE) şi de vicepreşedinte al Grupului PPE din Parlamentul European.

Numele său a devenit cunoscut în spațiul public european prin activitatea din Parlamentul European, în special în zona bugetului Uniunii Europene, unde a coordonat mai multe negocieri importante privind fondurile europene.

Siegfried Mureșan a absolvit Academia de Studii Economice din București în 2004. Și-a continuat studiile la Universitatea Humboldt din Berlin, unde a finalizat în 2006 un master în economie și management.

Această formare i-a deschis drumul către instituții europene și către zona de politici economice și bugetare.

După finalizarea studiilor, a obținut o bursă a Parlamentului Germaniei, în cadrul unui program internațional de stagii al Bundestagului.

Ulterior, a lucrat ca și consilier al președintelui Comisiei pentru afaceri europene din Parlamentul Germaniei. A ocupat această funcție timp de aproximativ trei ani.

În 2009 s-a mutat la Bruxelles, unde a activat în cadrul Parlamentului European, ceea ce a marcat începutul carierei sale europene directe.

Când a intrat în politica românească

În 2011 a devenit consilier politic în cadrul Partidului Popular European, pe teme economice și sociale. Din 2014 a fost promovat ca principal consilier politic al PPE.

Siegfried Mureşan a intrat oficial în politica românească tot în anul 2014, când a fost ales europarlamentar pe listele Partidului Mişcarea Populară (PMP), formaţiune fondată la iniţiativa lui Traian Băsescu. De asemenea, a fost propus pentru funcția de prim-ministru de Traian Băsescu.

În anul 2018 a trecut la Partidului Național Liberal (PNL), formațiune politică din care face parte în prezent.

Siegfried Mureşan a fost şi coraportor pentru implementarea PNRR. Eurodeputatul este căsătorit cu Cătălina Manea, expertă în combaterea fraudei la Banca Europeană de Investiţii din Luxemburg.