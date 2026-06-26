Cine este Siegfried Mureșan, eurodeputatul care este propus de PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier / FOTO: Agerpres

Cine este Siegfried Mureșan, propunerea PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier, este întrebarea care domină scena politică în aceste momente. Europarlamentarul PNL și vicepreședinte al Partidului Popular European este una dintre figurile cu experiență extinsă în instituțiile europene, cunoscut în special pentru activitatea sa în zona bugetului Uniunii Europene și a negocierilor financiare la nivel european.

Siegfried Vasile Mureșan este economist și politician român, născut la 20 septembrie 1981 în Hunedoara. Este deputat în Parlamentul European și face parte din Grupul Partidului Popular European. Din 2019 ocupă funcția de vicepreședinte al Partidului Popular European, una dintre cele mai influente structuri politice de la nivel european.

Numele său a devenit cunoscut în spațiul public european prin activitatea din Parlamentul European, în special în zona bugetului Uniunii Europene, unde a coordonat mai multe negocieri importante privind fondurile europene.

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Educația lui Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan a absolvit Academia de Studii Economice din București în 2004. Și-a continuat studiile la Universitatea Humboldt din Berlin, unde a finalizat în 2006 un master în economie și management.

Această formare i-a deschis drumul către instituții europene și către zona de politici economice și bugetare.

După finalizarea studiilor, a obținut o bursă a Parlamentului Germaniei, în cadrul unui program internațional de stagii al Bundestagului.

Ulterior, a lucrat ca și consilier al președintelui Comisiei pentru afaceri europene din Parlamentul Germaniei. A ocupat această funcție timp de aproximativ trei ani.

În 2009 s-a mutat la Bruxelles, unde a activat în cadrul Parlamentului European, ceea ce a marcat începutul carierei sale europene directe.

Intrarea în politica europeană

În 2011 a devenit consilier politic în cadrul Partidului Popular European, pe teme economice și sociale. Din 2014 a fost promovat ca principal consilier politic al PPE.

Tot în 2014 a intrat în politica românească activă prin Partidul Mișcarea Populară, unde a condus organizația de tineret.

În același an a candidat la alegerile europarlamentare și a obținut un mandat de deputat european.

În 2018 s-a alăturat Partidului Național Liberal, formațiune politică din care face parte în prezent.

Activitatea în Parlamentul European

În primul mandat, Siegfried Mureșan a avut mai multe funcții importante:

A fost vicepreședinte al Comisiei pentru bugete din Parlamentul European.

A devenit purtător de cuvânt politic al Partidului Popular European.

A lucrat în comisii legate de economie, finanțe și relații externe.

A avut un rol activ în negocierea bugetului Uniunii Europene și în distribuirea fondurilor europene către statele membre.

Proiecte și rapoarte importante

În activitatea sa din Parlamentul European, a coordonat și susținut mai multe inițiative legate de finanțarea europeană.

A contribuit la alocarea de fonduri pentru lucrătorii disponibilizați din România, în special în cazul combinatului Mechel din Câmpia Turzii.

A susținut acordarea de ajutoare financiare pentru state afectate de inundații, inclusiv România.

A negociat bugetul Uniunii Europene pentru anul 2017, cu accent pe programe precum Erasmus+, cercetare și investiții în economie.

Pentru bugetul UE din 2018, a avut rol de negociator principal din partea Parlamentului European.

În acel buget au fost incluse finanțări pentru combaterea dezinformării, sprijin pentru tineri și programe de mobilitate europeană.

Funcții de conducere în Parlamentul European

După 2019, a fost ales vicepreședinte al Grupului Partidului Popular European din Parlamentul European. A fost reales în această funcție ulterior.

În cadrul acestei poziții, coordonează domenii precum bugetul, agricultura și dezvoltarea regională.

Este implicat în negocierile privind politicile financiare ale Uniunii Europene.

Rol în Partidul Popular European

În 2019 a devenit vicepreședinte al Partidului Popular European, funcție pe care a reconfirmat-o în 2022 și din nou în 2025.

În această poziție, participă la decizii strategice la nivelul celui mai mare partid politic european. Una dintre cele mai importante zone de activitate ale lui Siegfried Mureșan este bugetul Uniunii Europene. A fost negociator principal pentru bugetul multianual și pentru mai multe exerciții bugetare anuale. A coordonat poziția Parlamentului European privind bugetul UE pentru perioada 2028–2034, estimat la aproximativ 2 trilioane de euro. A susținut finanțarea agriculturii, coeziunii și apărării, dar și investiții în economie și securitate.

În contextul pandemiei de COVID-19, a fost co-raportor pentru Mecanismul European de Redresare și Reziliență. Acest instrument a avut o valoare totală de peste 670 de miliarde de euro la nivel european.

Pentru România, mecanismul a însemnat acces la fonduri importante destinate investițiilor și reformelor. A fost implicat și în monitorizarea implementării acestor fonduri.

Relația cu Republica Moldova

Siegfried Mureșan are un rol constant în relația Uniunii Europene cu Republica Moldova. Este președinte al Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova.

A susținut mai multe programe de finanțare pentru această țară, inclusiv pachete de investiții și reforme economice. A fost implicat în condiționarea ajutoarelor financiare de reforme în justiție, economie și anticorupție.

Pentru Republica Moldova a promovat un pachet de sprijin european de aproximativ 1,9 miliarde de euro.

Poziționări politice și teme publice

În Parlamentul European, a avut intervenții legate de statul de drept din România. A susținut protestele publice împotriva modificărilor legislative din domeniul justiției. A criticat măsuri guvernamentale considerate problematice pentru independența sistemului judiciar.

În prezent, Siegfried Mureșan este unul dintre cei mai vizibili europarlamentari români.

Coordonează negocieri privind bugetul Uniunii Europene și ocupă funcții de conducere atât în Parlamentul European, cât și în Partidul Popular European.

Este implicat în definirea direcțiilor financiare ale Uniunii Europene și în relațiile cu statele din vecinătatea estică.

Siegfried Mureșan este un politician format în zona economică europeană, cu experiență extinsă în bugetul Uniunii Europene, fonduri europene și negocieri instituționale. Activitatea sa este concentrată în principal pe politici economice, relații externe și sprijin pentru statele din vecinătatea estică a Uniunii Europene, inclusiv Republica Moldova.