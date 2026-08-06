”Mintia începe să producă energie!”. Bogdan Ivan: Va conta mai ales seara, iarna și în orele de vârf

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Bogdan Ivan, fost ministru PSD al Energiei, anunță că Mintia începe să producă energie în orele de vârf, când România are cea mai mare nevoie și, pe cale de consecință, importă.

Noua centrală pe gaze de la Mintia, cea mai mare de acest tip din UE, începe să producă energie mai ales la orele la care România este obligată să importe la prețuri foarte mari. Bogdan Ivan, fost ministru PSD al Energiei în Guvernul Bolojan, afirmă că aceasta a fost o țintă prioritară a mandatului său.

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Mintia, înregistrată oficial ca producător de energie

”Mintia începe să producă energie! Un proiect strategic pe care l-am urmărit pas cu pas, de la începutul mandatului, ajunge astăzi la rezultate concrete.

Noua centrală pe gaze de la Mintia, cea mai mare centrală de acest tip din Uniunea Europeană, a fost înregistrată oficial ca producător de energie.

Mintia va conta mai ales seara, iarna și în orele de vârf, atunci când energia solară dispare, producția hidro este limitată, iar România este obligată să importe energie la prețuri foarte mari. Noua centrală va reduce presiunea asupra Sistemului Energetic Național și riscul de a cumpăra cel mai scump când avem cea mai mare nevoie de energie – exact situația în care ne aflăm în aceste zile.

”Mintia va înlocui tocmai acea energie scumpă”

Pe piața spot de energie, prețul este stabilit, în multe intervale, de cea mai scumpă sursă necesară pentru acoperirea consumului. Atunci când ultimul megawatt vine dintr-un import scump sau dintr-o centrală veche și ineficientă, întregul preț al pieței crește. Mintia va înlocui tocmai acea energie scumpă și va coborî prețul de închidere al pieței.

Într-un scenariu normal de funcționare, Mintia va aduce o reducere de până la 10% a prețului mediu, mai puține importuri scumpe și mai puține vârfuri extreme de preț.

”Aceasta a fost ținta din prima zi la Ministerul Energiei”

În mandatul meu la Ministerul Energiei, Mintia a fost un proiect prioritar pentru securitatea energetică a României. Am fost pe șantier, am discutat direct cu investitorii și am urmărit îndeaproape fiecare etapă a proiectului. De asemenea, am lucrat la simplificarea legislației pentru ca marile proiecte energetice să nu mai fie întârziate ani întregi de autorizații și birocrație.

Rezultatul: până la finalul acestui an, aproximativ 1.100 MW deja finalizați vor putea intra în producție comercială. La capacitate maximă, centrala va ajunge la aproximativ 1.700 MW, energie produsă în România, pentru România.

Aceasta a fost ținta pe care am stabilit-o din prima zi la Ministerul Energiei: mai multă producție românească, mai puține importuri și prețuri mai mici pentru oameni și companii!” scrie Bogdan Ivan, pe contul său de Facebook.

Anterior, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că vecinii ne vor asigura alimentarea cu energia electrică a țării în intervalul 19:00 - 23:00: ”Vom avea în vedere ca grupurile de producție pe care le avem, pe toate sursele de producție, să funcționeze la puterea maxim disponibilă, inclusiv să pornim grupurile care sunt în rezervă sau să le avem pregătite pentru a putea furniza puterea maximă la orele de vârf. E vorba de orele de seară, așa cum am precizat, de la 19:00 până la 23:00.

De asemenea, am discutat cu toți vecinii noștri și vom discuta în continuare, pentru a putea asigura importul de electricitate în orele de seară cu țările vecine cu care avem interconexiuni. Avem interconexiuni care ne permit să importăm 4.000 de megawați, cu Bulgaria, cu Serbia, cu Ungaria și cu Ucraina. De asemenea, am avut în vedere ca zona de exporturi să se facă exclusiv în orele în care avem excedent”.

Citește aici mai mult: Planul de criză al lui Bolojan: România va importa energie de la vecini în cele mai scumpe ore ale zilei. Chisăliță: Dacă n-am exporta ziua, ar fi și mai rău

