Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR, printre variantele preferate de Nicușor Dan pentru funcția de premier

Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR

Leonardo Badea, prim-viceguvernator al Băncii Naționale a României, se află printre variantele preferate de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier.

Leonardo Badea, actualul prim-viceguvernator al Băncii Naționale a României (BNR), este vehiculat în spațiul politic și în surse parlamentare drept o posibilă propunere tehnocrat luată în calcul de președintele Nicușor Dan în cadrul consultărilor oficiale.

Cine este Leonardo Badea

Leonardo Badea este vicepreședinte al Consiliului de administraţie şi prim-viceguvernator BNR. S-a născut pe 23 februarie 1975 în Târgovişte, judeţul Dâmbovița. Este absolvent al Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, A.S.E. Bucureşti.

Leonardo Badea este vicepreședinte al Consiliului de administrație și prim-viceguvernator al Băncii Naționale a României. Anterior, între 2017 și 2019, a fost președinte al Autorității de Supraveghere Financiară. Leonardo Badea este licențiat al Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, iar în urma susținerii publice a tezei de doctorat în 2005 a obținut titlul de doctor în domeniul Contabilitate, în cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Leonardo Badea și-a început activitatea științifică în anul 2000, conferindu-i-se, pe rând, mai multe titluri didactice: asistent universitar, lector universitar, conferențiar universitar, respectiv profesor universitar. În 2016, Leonardo Badea a obținut atestatul de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat Finanțe, iar din 2017 este conducător de doctorat la Universitatea de Vest din Timișoara. Din februarie 2022, acesta își desfășoară activitatea didactică la Academia de Studii Economice din București, unde ocupă funcția de profesor universitar.

În calitate de membru al structurii executive permanente a Băncii Naționale a României, Leonardo Badea coordonează activitatea mai multor departamente din cadrul băncii centrale, mai exact:

Direcția Supraveghere

Direcția Plăți

Direcția Relații internaționale

Direcția Secretariat

Direcția Juridică

Direcția Tehnică și mentenanță

Direcția Buget și analiză financiară

Președintele Nicușor Dan va susține, joi, la ora 17:00, declarații de presă la Palatul Cotroceni, informează Administrația Prezidențială.