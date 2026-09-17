Leonardo Badea, prim-viceguvernatorul BNR, posibilă propunere de premier. Bogdan Chirieac: Este un finanțist de primă mărime

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Un primar PNL susține că Nicușor Dan l-ar putea nominaliza pe Leonardo Badea, prim-viceguvernatorul BNR, pentru funcția de premier, în urma consultărilor de la Cotroceni. Și potrivit surselor România TV, Leonardo Badea, este în pole position pentru funcția de prim-minisru. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat această variantă.

Primarul liberal al orașului Cavnic, Vladimir Petruț, afirmă că președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe joi numele viitorului prim-ministru, după consultările politice de la Palatul Cotroceni. Potrivit edilului, în discuțiile pentru funcția de premier se află două variante: Sorin Grindeanu și prim-viceguvernatorul BNR, Leonardo Badea.

Analistul Bogdan Chirieac a comentat, miercuri seara, această variantă, la România TV, în contextul în care și potrivit surselor postului de televiziune, prim-viceguvernatorul BNR, Leonardo Badea, este în pole position pentru funcția de premier.

„Îl cunosc pe domnul Badea. Este un finanțist de primă mărime. Ar fi foarte bun în astfel de vremuri în care coloana vertebrală a economiei românești a fost ruptă de Ilie Bolojan. Este prim-viceguvernator al BNR. Totodată, este foarte bine cunoscut în mediul financiar internațional. Ne poate da un avantaj și în fața agențiilor de rating”, a spus Bogdan Chirieac despre varianta Leonardo Badea premier.

Vladimir Petruț: S-ar putea să fie o surpriză mâine

Vladimir Petruț susține că propunerea lui Leonardo Badea ar putea reprezenta varianta surpriză și spune că mai mulți parlamentari liberali ar fi gata să susțină un Executiv condus de acesta. Primarul estimează că cel puțin 24 de parlamentari ai PNL ar vota pentru un astfel de guvern.

„Surpriza cea mai mare...noi din câte știm, suntem câțiva care avem niște conexiuni și mai aflăm unele lucruri, mâine președintele va face o propunere de premier. Nu sunt propunerile care se discută. Prima variantă e Sorin Grindeanu și a doua, surpriză, e Leonardo Badea de la BNR. S-ar putea să fie o surpriză mâine”, a spus Vladimir Petruț pentru Antena 3 CNN.

Reamintim în acest context că și la începutul lunii septembrie în presă se vorbea despre un candidat-surpriză și se susținea că Nicușor Dan și-ar dori o persoană care să poată strânge o majoritate parlamentară, să aibă experiență în domeniul economic, dar și o imagine bună în relația cu partenerii externi.

"E un grup de liberali care ar vota o variantă de guvern așa. E susținut de PSD la BNR"

Vladimir Petruț a precizat că informațiile comunicate de el nu provin direct din negocierile interne ale partidului, ci de la un grup „care a fost consultat astăzi” în legătură cu posibilitatea nominalizării lui Leonardo Badea. Declarația sa indică o posibilă apropiere de gruparea liberalilor care se opune lui Ilie Bolojan.

„Mi s-a spus ultima variantă care azi e în discuție și că au fost consultați, știți că e un grup de liberali care ar vota o variantă de guvern așa ca să treacă problemele, este Leonardo Badea. E un tip inteligent, deștept și e susținut, atenție, de PSD la BNR”, a spus el.

Vladimir Petruț mai afirmă că, în cazul unui Executiv condus de Leonardo Badea, susținerea parlamentară ar putea veni din partea unei grupări din PNL, împreună cu PSD, UDMR și alți parlamentari.

Potrivit primarului, președintele Nicușor Dan le-ar fi transmis liderilor politici că, în situația în care noul guvern nu obține votul Parlamentului, „ar fi dispus să dizolve Parlamentul”.

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