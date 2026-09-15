Nicușor Dan, reacție la protestul fermierilor: Atacurile și agresiunile, actele de vandalism, trebuie sancționate drastic

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, face apel la calm, în urma violențelor generate de mai mulți provocatori la protestul fermierilor din Capitală. Șeful statului avertizează că un protest legitim nu trebuie transformat în lupte de stradă.

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat la violențele izbucnite în Piața Victoriei și condamnă ferm acțiunile provocatorilor veniți la protestul fermierilor. Șeful statului transmite că "atacurile și agresiunile, actele de vandalism, sunt inacceptabile și trebuie sancționate drastic, conform legii".

Reacția lui Nicușor Dan vine după ce marți, 15 septembrie, protestul fermierilor a scăpat de sub control în Piața Victoriei din București. Mai mulți agitatori au rupt gardurile de protecție și au aruncat cu borduri spre cordoanele de jandarmi.

"Violențele pe care le vedem astăzi în Piața Victoriei sunt extrem de grave. Condamn cu toată fermitatea astfel de acțiuni și orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă.

Atacurile și agresiunile, actele de vandalism, sunt inacceptabile și trebuie sancționate drastic, conform legii. Nicio nemulțumire nu poate justifica un astfel de comportament și punerea în pericol a celorlalți cetățeni aflați în stradă.

La fel de gravă și condamnabilă este instigarea la violență și încercarea unor politicieni iresponsabili de a amplifica artificial tensiunea socială pentru a deturna un miting legitim pornit din nemulțumiri legitime", a scris președintele României, Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.

Nicușor Dan: Fac un apel la rațiune și la responsabilitate. Calea dialogului rămâne singura care poate oferi soluții

Șeful statului subliniază că dreptul la protest este garantat într-o societate democratică, însă avertizează că acesta trebuie exercitat pașnic și îi critică pe cei care promovează "limbajul urii" în spațiul public.

"Într-o societate democratică, protestul este o formă de libertate, nu de intimidare. Demonstrațiile fac parte din drepturile civice garantate și respectate în toate democrațiile. Exprimarea publică, inclusiv a nemulțumirii față de anumite decizii ale autorităților publice, este garantată prin Constituție, cu condiția organizării și desfășurării de manifestări pașnice.

Contextul social, economic și politic dificil este real și a generat în societatea noastră multe frustrări justificate. Cu toate acestea, violența nu a fost și nu va fi niciodată o soluție. Din păcate, vedem cum limbajul urii, promovat tot mai des în spațiul public, inclusiv în mediul online, produce efecte dramatice și se transformă în acțiuni regretabile.

Fac un apel la rațiune și la responsabilitate. Calea dialogului rămâne singura care poate oferi soluții", mai scrie Nicușor Dan.

Fermierii protestează marți, 15 septembrie, în fața Guvernului, și cer autorităților măsuri urgente pentru problemele care le afectează activitatea. Ei acuză Executivul că politicile adoptate în ultimul an le afectează afacerile agricole și îi împing spre faliment. Precizăm că atât europarlamentarul PNL Rareș Bogdan, cât și președintele PSD, Sorin Grindeanu i-au cerut public premierului interimar Ilie Bolojan să intervină pentru a stopa escaladarea protestului.

Guvernul a transmis că premierul Ilie Bolojan a luat act de revendicările depuse la Guvern de "Asociaţia Profesională a Ciobanilor - APC" şi a discutat cu viceprim-ministrul Tanczos Barna despre soluţiile de răspuns la problemele semnalate de fermieri.