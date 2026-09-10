Au început lucrările la centura orașelor Pucioasa și Fieni. Corneliu Ștefan: „Proiectele mari devin realitate“

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Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, anunță demararea construcției la centura orașelor Pucioasa și Fieni, la o săptămână după emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, precizează că astăzi, 10 septembrie 2026, au început lucrările efective la centura orașelor Pucioasa și Fieni.

„De astăzi se lucrează la primul drum nou cu 4 benzi de circulație care va fi construit în județul nostru, un proiect al Consiliului Județean Dâmbovița, cu o valoare totală de 686.000.000 de lei - Centura orașelor Pucioasa și Fieni.

Traseul începe în comuna Brănești, în zona Halta Scârlența, urmărește cursul râului Ialomița pe aproape întreaga lungime de 12,68 km, cu excepția porțiunii dintre km 7 și km 11, unde ocolește comuna Moțăieni. Punctul de reintrare în DN71 este la ieșirea din Fieni, în comuna Buciumeni“, scrie președintele CJ Dâmbovița pe Facebook.

Centura celor două orașe are patru noduri rutiere, pentru a asigura toate direcțiile de circulație.

„Două dintre acestea sunt noduri intermediare: unul va asigura legătura cu orașul Pucioasa, iar celălalt va asigura legătura cu orașul Fieni“, precizează Corneliu Ștefan.

Platforma drumului are o lățime totală de 21,50 m și este compusă din:

4 benzi de circulație – 2 benzi pe sens, cu o lățime de 3,50 m fiecare;

benzi de încadrare – 1,50 m (2 × 0,75 m);

acostamente – 3,00 m (2 × 1,50 m);

fâșie de parapete metalic de protecție – 2,00 m (2 × 1,00 m).

De asemenea, șoseaua are prevăzute 17 poduri și pasaje.

„Nu este doar o investiție în infrastructură. Înseamnă dezvoltare. Înseamnă siguranță. Înseamnă timp câștigat pentru oameni și noi oportunități pentru comunitățile din nordul județului și pentru Dâmbovița.

Și, mai ales, este dovada că proiectele mari despre care am vorbit devin realitate!“, conchide Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița.