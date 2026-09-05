Daniel Băluță îi provoacă pe ceilalți primari din Capitală să închidă șantierele cât mai repede: Oamenii sunt enervați

Foto: captură video Mediafax

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a vorbit despre principalele probleme ale Capitalei, de la trafic și termie până la șantierele care îi enervează pe bucureșteni. Totodată, el a punctat și care sunt cele mai dificile decizii din administrație.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a participat la interviu "ping-pong" realizat de Mediafax, în care a vorbit despre principalele probleme ale Capitalei, provocările care vin la pachet cu funcția de primar, dar și despre rezultatele care fac diferența între implicarea și profesionalismul edililor.

Întrebat inițial în care postură se simte mai bine - în cea de primar sau în cea de medic stomatolog, Daniel Băluță a răspuns: "Mă simt bine în ambele posturi. Evident, stomatologia este viața mea, este sufletul meu, dar aceeași pasiune și același devotament pentru oameni - pentru că acesta este lucrul pe care cele două activități îl au în comun - îl am și în calitate de primar și cred că se vede asta".

Pe cine ar suna Daniel Băluță dacă ar avea nevoie de o soluție pentru o problemă

Provocat să spună trei persoane pe care le-ar suna dacă Bucureștiul ar avea nevoie de o soluție, Primarul Sectorului 4 a declarat: "Aș suna-o pe Olguța Vasilescu, l-aș suna pe Emil Boc și, de ce nu, pe Mugur Isărescu".

Cu ce politician ar merge la cafea

Întrebat cu ce politician ar merge la o cafea fără camere și fără declarații, Daniel Băluță a venit cu o glumă: "Cu Daniel Băluță, vă dați seama că el e favoritul meu".

În plus, Daniel Băluță a spus că nu ar putea afirma despre vreun politician că nu ar accepta niciodată să stea la o cafea cu el, pentru că dialogul și arta compromisului fac parte din meserie.

În cadrul aceluiași interviu, Băluță afirmă că oamenii nu înțeleg în totalitate cât de solicitantă este munca în administrație și câte responsabilități presupune. Întrebat apoi cum ar convinge un român în 10 secunde că nu toți primarii sunt la fel, edilul a răspuns rapid: "Într-o secundă: rezultatele".

"Sectorul 4 este cel mai bun din România în atragerea fondurilor europene, astfel încât suntem campioni și le mulțumesc oamenilor care ne-au dat încredere și în egală măsură echipei mele", a mai declarat edilul.

Cele mai grave probleme cu care se confruntă Capitala

Întrebat care este cea mai gravă problemă a Bucureștiului pe care niciun primar nu a rezolvat-o, Băluță a zis: "E precum în proverbul acela "Cei patru apostoli erau trei: Luca și Matei". Traficul este cea mai mare problemă, termia este o problemă extrem de gravă pe care o avem și în general haosul pe care nimeni nu a reușit să îl rezolve".

Tema pe care Daniel Băluță i-ar da-o lui Ciprian Ciucu

Cât despre tema pe care i-ar da-o primarului Capitalei, edilul a spus: "Tema lui e și tema noastră și anume aceea de a închide șantierele cât mai repede pentru că oamenii sunt foarte obosiți, stresați și enervați de atmosfera de acum din Capitală".

Reamintim că recent Daniel Băluță a transmis un mesaj ferm în contextul reducerii ajutoarelor acordate de Primăria Capitalei persoanelor cu dizabilități, gravidelor și familiilor cu copii.