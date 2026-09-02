Siguranța elevilor în școli. MAI anunță măsurile pentru noul an școlar. Cătălin Predoiu: Adaptăm dispozitivele poliției și jandarmeriei - Video

Sursa foto: MAI

Ministerul Afacerilor Interne anunță că va adapta, pentru anul școlar 2026-2027, dispozitivele de siguranță din zona unităților de învățământ în funcție de riscurile și vulnerabilitățile identificate în fiecare comunitate. Măsurile vor viza prevenirea violenței, traficului de droguri, creșterea siguranței rutiere, protejarea elevilor și intervenția rapidă atunci când apar situații de urgență.

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a coordonat, miercuri, 2 septembrie, o ședință de lucru dedicată siguranței în unitățile de învățământ, în contextul în care au mai rămas doar câteva zile până la începerea noului an școlar 2026-2027, potrivit unui comunicat emis de Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Potrivit sursei citate, reprezentanții instituțiilor implicate în siguranța și protecția copiilor au analizat situația din anul școlar precedent și au stabilit principalele măsuri pentru noul an, cu accent pe prevenție, prezența structurilor operative în proximitatea școlilor și adaptarea intervențiilor la riscurile din fiecare comunitate.

Noile măsuri sunt anunțate în contextul în care în ultima vreme au fost raportate tot mai multe cazuri de violență în rândul minorilor, inclusiv pe timpul vacanței, unul dintre cele mai recente cazuri fiind cel al profesoarei bătute după ce a certat un băiat de 7 ani în excursie, la Predeal.

"În perspectiva începerii anului școlar 2026–2027, Ministerul Afacerilor Interne va adapta măsurile de siguranță școlară la riscurile identificate în fiecare comunitate, printr-o prezență mai vizibilă a structurilor operative în proximitatea școlilor, măsuri de prevenire a violenței și a traficului de droguri, creșterea siguranței rutiere, protejarea minorilor și consolidarea capacității de intervenție rapidă. Accentul va fi pus pe prevenire și pe cooperarea dintre instituțiile statului, școli, familii, organizații neguvernamentale și comunități, astfel încât riscurile să fie identificate din timp, iar intervenția să fie rapidă și coordonată", a transmis MAI.

Cine a participat la ședința de lucru privind siguranța în școli

La discuții a participat ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, precum și reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA) și ai autorităților administrației publice, alături de conducerea Poliției Române, Jandarmeriei și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Foto: MAI

"În cadrul activității, a fost analizată situația din anul școlar 2025–2026 și au fost identificate principalele riscuri pentru noul an școlar:

prevenirea violenței;

consumul și traficul de droguri;

siguranța rutieră în zona unităților de învățământ și transportul școlar;

victimizarea minorilor, inclusiv în mediul online;

riscurile privind securitatea la incendiu și situațiile de urgență.

a fost analizat și modul în care Planul Național de Combatere a Violenței Școlare (PNCVS) este pus în aplicare, cu accent pe cooperarea dintre școală, familie, autorități și instituțiile responsabile.

Principalele decizii: Cum vor acționa structurile MAI și instituțiile partenere în noul an școlar

Pentru anul școlar 2026–2027, structurile MAI și instituțiile partenere vor acționa pe cinci direcții:

Mai multă prezență în teren.

Structurile MAI vor adapta dispozitivele în funcție de vulnerabilitățile fiecărei zone, precum și de situația operativă. Datele din Registrul electronic de siguranță școlară vor fi folosite pentru identificarea vulnerabilităților și orientarea resurselor.

Prevenire și intervenție fermă în cazul drogurilor.

Va fi dezvoltat proiectul-pilot privind utilizarea echipelor canine în zona școlilor, în funcție de situația operativă. Structurile specializate vor interveni atunci când există indicii privind activități ilegale.

Siguranță rutieră.

Vor fi adaptate dispozitivele de poliție, în special în zonele cu risc, iar verificarea transportului școlar și instruirea conducătorilor auto vor continua.

Protejarea minorilor.

Vor fi intensificate măsurile de prevenire a disparițiilor, traficului de persoane, victimizării și criminalității online. Structurile Ministerului Afacerilor Interne vor continua și vor dezvolta programele de prevenire a criminalității derulate împreună cu elevii, profesorii, părinții și partenerii instituționali.

Mai multe campanii și proiecte care vor fi continuate și în noul an școlar

În noul an școlar vor continua campaniile și proiectele precum „Lecția de la MAI”, „Ora de sport la Dinamo”, „Puterea din tine – Joacă corect, trăiește curat!”, „Vocea ta e soluția!” și „Fii pregătit!”, precum și alte proiecte derulate împreună cu școlile, organizațiile neguvernamentale, structurile sportive și partenerii instituționali.

Obiectivul este ca prevenirea să ajungă direct la copii, într-un limbaj apropiat de ei și prin activități care îi implică.

Siguranță la incendii și pregătire pentru situații de urgență.

IGSU va continua controalele, informarea preventivă și exercițiile de alarmare și evacuare în unitățile de învățământ.

În paralel, instituțiile partenere vor continua măsurile de prevenire a violenței, protejare a sănătății copiilor și prevenire a consumului de droguri, în cadrul unei acțiuni coordonate la nivel național și local", precizează MAI.

Cătălin Predoiu: Prevenirea înseamnă să lucrăm direct cu elevii, profesorii și părinții

Ministrul interimar al Afacerilor Interne a precizat că cel mai mare accent se va pune pe prevenție, dar și că nu este urmărită o prezență permanentă în interiorul școlilor, pentru că nu ar fi ceva firesc, ci este urmărită creșterea nivelului de siguranță în jurul instituțiilor de învățământ.

"Pentru începutul anului școlar 2026–2027 am avut astăzi o întâlnire de lucru cu instituțiile care au responsabilități în ceea ce privește siguranța copiilor, în conformitate cu Planul Național de Acțiuni pentru Siguranță Școlară și Planul Național de Acțiuni pentru Combaterea Violenței în Școli.

Din partea Ministerului Afacerilor Interne ne-am concentrat pe măsurile care țin de competența noastră: prezența mai vizibilă în proximitatea școlilor, prevenirea violenței și a faptelor antisociale, combaterea traficului de droguri, siguranța rutieră, protejarea minorilor și capacitatea de intervenție rapidă.

Am analizat situația din anul școlar trecut și am stabilit ca dispozitivele poliției și jandarmeriei să fie adaptate la riscurile și vulnerabilitățile din fiecare comunitate. Nu urmărim o prezență permanentă în interiorul școlilor, ceea ce nici nu ar fi firesc, dar urmărim să creștem nivelul de siguranță în jurul lor și să fim prezenți acolo unde există riscuri, pentru a preveni și pentru a putea interveni rapid atunci când este nevoie.

Un accent important îl punem pe prevenire, iar prevenirea înseamnă să lucrăm direct cu elevii, profesorii și părinții și să folosim experiența celor care sunt deja aproape de copii. De aceea, vom continua și vom dezvolta campaniile și proiectele realizate împreună cu școlile, organizațiile neguvernamentale și partenerii instituționali. Proiecte precum Lecția de la MAI, Ora de sport la Dinamo, Vocea ta e soluția sau Fii pregătit! sunt exemple de activități prin care prevenirea poate ajunge mai ușor la copii, într-un mod direct și apropiat de preocupările lor", a declarat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, la finalul întâlnirii, discursul acestuia fiind publicat și pe pagina de YouTube a MAI.

Cătălin Predoiu: Siguranța școlară este un efort comun

Cătălin Predoiu a subliniat la finalul întâlnirii că siguranța școlară ar trebui să fie un efort comun. Potrivit ministrului, instituțiile statului nu pot construi singure toate soluțiile de prevenire.

"Cred că această colaborare cu organizațiile neguvernamentale și cu societatea civilă este importantă. Instituțiile statului au responsabilități clare, dar nu pot construi singure toate soluțiile de prevenire. Avem nevoie de școli, de familie, de comunitate și de organizații care au experiență în lucrul cu copiii.

Siguranța școlară este, prin urmare, un efort comun. Sunt măsuri care țin de Ministerul Afacerilor Interne, dar și măsuri care țin de alte ministere: Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Muncii, precum și alte instituții cu atribuții în domeniul protecției sociale. Le mulțumesc tuturor instituțiilor și partenerilor care lucrează împreună cu noi.

Obiectivul este simplu: să prevenim cât mai mult, să identificăm rapid riscurile și, atunci când apare o problemă, să putem interveni rapid și coordonat", a mai declarat Cătălin Predoiu.

Potrivit datelor MAI, numărul infracțiunilor sesizate în școli a scăzut

Potrivit datelor MAI, în anul școlar 2025–2026, au fost asigurate măsuri pe linia siguranței școlare pentru 17.774 de unități de învățământ preuniversitar, dintre care 11.101 în mediul rural și 6.673 în mediul urban. Cifrele ministerului citat arată o scădere cu 5,4% a infracțiunilor sesizate în școli. Totuși, 90,7% dintre infracțiuni – 2.450 de fapte – au fost sesizate în incinta unităților de învățământ, iar violența în școli continuă să fie un fenomen îngrijorător. Cele mai sesizate fapte de violență sunt cele de violență psihologică de tip bullying, mai arată datele Ministerului Afacerilor Interne.

"22,1% dintre unitățile școlare nu dispun de sisteme de securitate. La nivel național, din totalul de 25.808 construcții aparținând unităților de învățământ preuniversitar, 15.243 nu fac obiectul avizării și autorizării privind securitatea la incendiu.

În anul școlar 2025–2026, Poliția Română a desfășurat aproape 48.000 de acțiuni pentru prevenirea și combaterea infracționalității în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ și peste 79.000 de activități de informare și prevenire adresate elevilor, profesorilor și părinților. În paralel, au fost organizate 2.542 de exerciții de alarmare și evacuare și 3.395 de activități de informare preventivă privind situațiile de urgență", a mai transmis MAI, în același comunicat de presă.