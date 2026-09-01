UDMR îi reproșează lui Siegfried Mureșan: A dispărut din viața publică. Poate n-a vrut să fie premier

Siegfried Mureșan / FOTO: Agerpres

UDMR a trasat câteva direcții în ceea ce privește viitoarea guvernare, punctând că, deși l-au susținut, Siegfried Mureșan nu a făcut nimic pentru a atrage o majoritate în jurul său, pentru funcția de premier. ”Poate n-a vrut să fie” spune Csoma Botond, purtător de cuvânt UDMR.

Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, dar și purtător de cuvânt al partidului, l-a acuzat pe Siegfried Mureșan că, după ce a fost susținut de trei partide pentru funcție de premier, a dispărut din viața publică, în loc să fie preocupat să facă o majoritate.

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Siegfried Mureșan nici n-a încercat să formeze o majoritate parlamentară, susține UDMR

”De săptămâni bune, nu a apărut în spaţiul public” a spus Csoma Botond despre Siegfried Mureșan, continuând: ”După ce a fost desemnat domnul Siegfried Mureşan, a dispărut din viaţa publică, nici n-a încercat, n-a avut o tentativă, să spun aşa, să contureze, să formeze o majoritate în Parlamentul României. Totuşi, o propunere, trei partide care au mai multe mandate decât Partidul Social Democrat, de exemplu, împreună aceste trei partide, eu cred că domnul Siegfried Mureşan ar fi trebuit să facă demersuri să încerce să realizeze o majoritate în Parlamentul României".

Deputatul a completat, întrebat de ce l-ar mai susține UDMR: ”Am formulat o critică la adresa domnului Siegfried Mureşan. Ca şi candidat pentru funcţia de prim-ministru, eu cred că e o persoană potrivită, de altfel. Dar n-a făcut nimic, n-a făcut nimic în acest sens, de a încerca să facă o majoritate”.

”Poate că domnul Siegfried Mureşan n-a vrut să fie premier”

”Nu vreau să intru în speculaţii. Poate că domnul Siegfried Mureşan n-a vrut să fie premier, nu ştiu, eu nu-mi explic. Poate n-a vrut să renunţe la mandatul de europarlamentar, nu-mi explic acest lucru. N-a fost o propunere de "bluf". Dacă făceam o propunere de "bluf", totuşi, poate propuneam o altă persoană. Domnul Siegfried Mureşan, în continuare, cred că este o persoana adecvată pentru a deveni premierul României. Critica pe care am formulat-o se referă la faptul că n-a făcut nimic, reiterez, în sensul formării unei majorităţi în Parlamentul României” a întărit Csoma Botond.

DCNews a încercat contactarea lui Siegfried Mureșan, iar, de îndată ce vom avea un răspuns, îl vom transmite.

”Nu vom vota pe oricine”

(...) Noi ne menţinem această poziţie, îl susţinem în continuare pe domnul Siegfried Mureşan, dar, dacă domnul Nicuşor Dan va face o altă desemnare, sigur trebuie să ne raportăm, dar nu înseamnă că vom vota pe oricine. Trebuie să vedem persoana primului ministru, trebuie să vedem ce majoritate se conturează şi trebuie să vedem programul de guvernare şi cam ce doreşte să facă acel guvern. Şi, în funcţie de aceste elemente, vom lua o decizie", a transmis deputatul UDMR.

Reunite astăzi în ședință, grupurile parlamentare ale UDMR au precizat că nu au ajuns la o concluzie privind susținerea unui viitor Guvern, neavând o desemnare de premier.

UDMR susține mai degrabă un guvern PSD decât un premier independent

Cu privire la eventualitatea unui premier apolitic, independent, Csoma Botond a spus că UDMR nu doreşte să ”ajungă în aceeaşi barcă cu AUR”.

"E o problemă esenţială pentru noi că nu dorim să ajungem în aceeaşi barcă cu AUR. Şi acest element a fost o problemă şi atunci când a fost nominalizarea Veştea pentru funcţia de premier. Sigur, trebuie să facem o analiză, şi vom face o analizare aritmetică foarte punctuală, vom vedea după desemnare, şi să vedem cine ar fi disponibil să voteze acest Guvern", a punctat el. Deputatul a mai spus, în nume personal, că nu crede că UDMR ar participa la o guvernare fără Siegfried Mureșan premier, dar ar putea vota un guvern monocolor PSD: "S-ar putea să votăm, vă spun sincer, e aceeaşi chestie - să vedem ce majoritate se conturează pentru Sorin Grindeanu. Nu excludem în momentul de faţă, dar n-am luat o decizie”.