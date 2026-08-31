Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Politica Personalități politice Ziua Limbii Române, în premieră sărbătorită în România, Republica Moldova și Ucraina. Nicușor Dan: „Are o semnificaţie aparte”

Ziua Limbii Române, în premieră sărbătorită în România, Republica Moldova și Ucraina. Nicușor Dan: „Are o semnificaţie aparte”

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 31 Aug 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
nicusor dan
Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj de Ziua Limbii Române, aniversată pentru prima dată în trei ţări - România, Republica Moldova şi Ucraina.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, luni, că Ziua Limbii Române 31 august este aniversată pentru prima dată în trei state, respectiv România, Republica Moldova şi Ucraina.

Nicușor Dan a spus că protejarea drepturilor românilor de pretutindeni şi promovarea limbii şi culturii rămân obiective esenţiale ale statului român dincolo de graniţe.

Ziua Limbii Române, într-un moment cu o semnificaţie aparte

"Astăzi sărbătorim Ziua Limbii Române, într-un moment cu o semnificaţie aparte: pentru prima dată aniversăm împreună în trei ţări, România, Republica Moldova şi Ucraina. Protejarea drepturilor românilor de pretutindeni şi promovarea limbii şi culturii noastre rămân obiective esenţiale ale statului român dincolo de graniţe", a scris Nicuşor Dan, pe o rețea socială.

Limba română, un "liant valoros"

Președintele Nicușor Dan a subliniat că limba română este un "liant valoros", care deschide viitorul.

"Suntem uniţi de acest liant valoros al limbii române, care ne ancorează în istorie şi ne deschide viitorul. La mulţi ani Limbii Române şi tuturor celor care o vorbesc, o scriu şi o păstrează vie!", a transmis Nicuşor Dan. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
ziua limbii romane
moldova
ucraina
romania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Personalități politice
Citește mai multe din Personalități politice
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close