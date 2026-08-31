Ziua Limbii Române, în premieră sărbătorită în România, Republica Moldova și Ucraina. Nicușor Dan: „Are o semnificaţie aparte”

Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj de Ziua Limbii Române, aniversată pentru prima dată în trei ţări - România, Republica Moldova şi Ucraina.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, luni, că Ziua Limbii Române 31 august este aniversată pentru prima dată în trei state, respectiv România, Republica Moldova şi Ucraina.

Nicușor Dan a spus că protejarea drepturilor românilor de pretutindeni şi promovarea limbii şi culturii rămân obiective esenţiale ale statului român dincolo de graniţe.

Ziua Limbii Române, într-un moment cu o semnificaţie aparte

"Astăzi sărbătorim Ziua Limbii Române, într-un moment cu o semnificaţie aparte: pentru prima dată aniversăm împreună în trei ţări, România, Republica Moldova şi Ucraina. Protejarea drepturilor românilor de pretutindeni şi promovarea limbii şi culturii noastre rămân obiective esenţiale ale statului român dincolo de graniţe", a scris Nicuşor Dan, pe o rețea socială.

Limba română, un "liant valoros"

Președintele Nicușor Dan a subliniat că limba română este un "liant valoros", care deschide viitorul.

"Suntem uniţi de acest liant valoros al limbii române, care ne ancorează în istorie şi ne deschide viitorul. La mulţi ani Limbii Române şi tuturor celor care o vorbesc, o scriu şi o păstrează vie!", a transmis Nicuşor Dan.