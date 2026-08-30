Ce scria presa hashtag despre Lucian Pahonțu, înainte să fie lansat atacul la Nicușor Dan

Foto: Agerpres

După ce președintele Nicușor Dan a refuzat să-l protejeze pe Dominic Fritz și a promulgat Legea ANI, presa hashtag a ”descoperit” că Serviciul de Protecție și Pază este condus de un ofițer al trupelor lui Ceaușescu. Ce scriau, însă, acum 20 de ani principalele publicații ”independente” despre Lucian Pahonțu?

Prima mențiune despre directorul SPP apare în ziare.com la 28 august 2007, când site-ul anunță elogiativ că Organizația Națiunilor Unite înființează în România un centru pentru ofițerii de protecție și pază. Redacția Hotnews scrie, tot în 28 august 2007, că ONU înființează un centru excelență în România, citându-l pe sir David Veness, prim-secretarul adjunct al organizației, aflat în țară pentru a discuta cu conducerea SPP diferite oportunități de colaborare și pentru a stabili strategii de pregătire comună privind protecția demnitarilor în zone de conflict. Directorul SPP, Lucian Pahonțu precizează pentru Hotnews că instructorii și cursanții vor veni din toată lumea la pregătire în București, pentru diferite misiuni ale ONU.

Trei ani mai târziu, în 22 martie 2010, Ziare.com anunță că Pahonțu este felicitat de reprezentanții ONU, mai precis de subsecretarul general pe probleme de siguranță și Securitate al organizației, Gregory Starr, pentru eforturile de organizare a Centrului de Excelență amintit. 12 cursanți ai ONU iau lecții de la Centrul de excelență SPP, anunță cu mândrie ziare.com.

" Parteneriatul pe care îl avem pentru a pregăti la cele mai înalte standarde ofiteri de protecție și în folosirea tehnicii de ultimă oră care să fac față nevoilor actuale vor constitui un beneficiu pentru ambii parteneri. Sunt foarte recunoscător că SPP ne-a oferit obiectivul centrului de pregătire unde ne vom desfășura activitatea", a spus oficialul ONU, prezent la Bucuresti, potrivit ziare.com.

Secretarul general ONU, alți înalți oficiali sunt protejați de ofițeri SPP

Opt ani mai târziu, în septembrie 2018, ziare.com remarcă rezultatele acestui Centru și ale SPP, sub conducerea lui Pahonțu, citându-l pe ambasadorul României la ONU, Ion Jinga.

”O contribuție importantă o aduce Serviciul de Protecție si Pază. Suntem singura țară din lume care furnizează ONU unități de protecție apropiată. De fiecare dată când secretarul general ONU, secretarul general adjunct, alți înalți oficiali, demnitari ONU călătoresc în spații de risc, ei sunt protejați de către o echipă de ofițeri SPP din România. Centrul de excelență al SPP de la București este acreditat de ONU și sunt peste 200 de ofițeri ONU, din țări de pe întregul glob, care au fost pregatiți aici ca ofițeri de protectie apropiată", a punctat ambasadorul Jinga.

Presa quality știe și ”Ce a discutat șeful SPP cu șeful departamentului de siguranță al ONU”. Hotnews face dezvăluirile în 30 septembrie 2015, când informează că ”Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază, Lucian Pahonțu, s-a întâlnit, la New York cu Peter Drennan, șeful Departamentului de Siguranță și Securitate al Națiunilor Unite”, care a adus mulțumiri și a făcut aprecieri cu privire la profesionalismul ofițerilor români de protecție aflați în misiuni în teatrele de operații, precum și la calitățile și performanțele instructorilor SPP care desfăşoară activități de pregătire a personalului de securitate al ONU, în cadrul Centrului de Excelență din România. Timp de mai bine de un deceniu, 30 de echipe ale SPP, însumând peste 360 de ofiţeri de protecţie, au reprezentat România în misiunile desfăşurate în cele mai active zone de conflict, asigurând protecţia înalţilor demnitari ai ONU în teatrele de operaţii din Afganistan, Sudan, Sudanul de Sud şi Siria, reuşind cu succes să ducă la capăt fiecare misiune, constată hotnews.ro.

Performanțele Centrului condus de Pahonțu reușesc să impresioneze și pe digi24.ro, care în luna mai 2023 scrie la rândul său că ONU laudă specialiştii SPP din țara noastră. ”O parte dintre aceştia au devenit instructori pentru specialişti în domeniu din alte ţări (…) Centrul de Excelenţă pentru Protecţie şi Securitate a devenit deja o structură internaţională, fiind implicat în programe de pregătire atât pentru personal specializat ONU, cât şi pentru diverse tipuri de misiuni UE şi NATO”, precizează digi24.ro.

Imediat după ce Nicușor Dan a trimis la Monitorul Oficial Legea ANI, Recorder a ”descoperit” că Pahonțu, șeful ofițerilor care îl păzesc pe secretarul general ONU, a reprimat Revoluția, la Inter.