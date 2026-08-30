PSD se reunește la Sinaia. Social-democrații stabilesc mandatul pentru negocierile privind formarea noului Guvern

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Consiliul Politic Național al PSD și grupurile parlamentare ale partidului se reunesc luni, la Sinaia, într-un moment important pentru negocierile privind formarea viitorului Guvern. Social-democrații vor stabili mandatul cu care conducerea partidului va reveni la consultările de la Palatul Cotroceni și vor discuta prioritățile legislative pentru noua sesiune parlamentară.

Prima reuniune a social-democraților va avea loc la ora 11:00, atunci când este programată ședința Consiliului Politic Național al PSD. De la ora 15:00, sunt convocate grupurile parlamentare ale partidului.

Una dintre principalele teme de discuție va fi poziția PSD în negocierile pentru formarea unui nou Guvern. Conducerea partidului trebuie să stabilească mandatul cu care va participa la următoarea rundă de discuții de la Palatul Cotroceni.

Reuniunea are loc în condițiile în care președintele Nicușor Dan a anunțat că va relua consultările cu partidele politice la începutul lunii septembrie, în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de premier.

Legea salarizării bugetarilor, printre prioritățile PSD

Social-democrații vor analiza și agenda legislativă pentru sesiunea ordinară a Parlamentului, care începe marți.

Pe lista proiectelor se află și acte normative care nu au putut fi adoptate în sesiunile extraordinare din această vară. Unul dintre cele mai importante este proiectul legii salarizării bugetarilor, dosar care a rămas în așteptarea unei forme finale.

PSD va trebui să își stabilească și poziția asupra celorlalte proiecte legislative pe care le consideră prioritare pentru următoarea perioadă.

Nicușor Dan pregătește o nouă rundă de consultări

Președintele Nicușor Dan a explicat că nu a considerat oportună o nouă desemnare pentru funcția de premier în perioada vacanței parlamentare. Șeful statului a precizat că un nou eșec al unei nominalizări în Parlament ar fi putut transmite un semnal negativ inclusiv către agențiile de rating.

„Cred că conștientizăm cu toții că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum trei sau patru luni, când a fost, să nu facem toată această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiuni extraordinare”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a spus că, după primele două nominalizări pentru funcția de premier, a ajuns la concluzia că nu existau suficiente șanse pentru formarea unei majorități în perioada vacanței parlamentare.

Șeful statului vrea un Guvern înainte de Summitul ONU

Nicușor Dan a explicat că a preferat să evite o nouă nominalizare în lunile iulie și august, pentru a nu exista riscul unui nou eșec în Parlament.

„Ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie: al treilea Guvern n-a fost învestit, al patrulea Guvern n-a fost învestit în România, ăsta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat, la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem, formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un Guvern care să fie stabilă”, a afirmat președintele.

Șeful statului a precizat că România trebuie să aibă un nou Guvern înainte de plecarea sa la Summitul ONU de la New York.

În privința viitoarei formule guvernamentale, Nicușor Dan a spus că există mai multe variante pe masa discuțiilor, dar că nu vede, în acest moment, suficientă susținere pentru un Executiv format din miniștri tehnocrați.

„În acest moment nu văd susținere pentru un Guvern cu miniștri tehnocrați. Deci este mult mai probabil un guvern cu miniștri politici”, a conchis președintele.