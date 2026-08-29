Proiectul de 1 miliard de euro pentru brațul Bala, blocat de plângerea WWF privind sturionii. Buzoianu îl acuză pe Grindeanu, dar Bruxelles-ul îi dă dreptate

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Proiectul de 1 miliard de euro pentru lucrările de la brațul Bala este blocat de o plângere de mediu privind traseul sturionilor, depusă de WWF la Comisia Europeană. În timp ce Diana Buzoianu îl acuza pe Sorin Grindeanu că aruncă vina pe ONG-uri, Bruxelles-ul confirmă că sesizarea există și că procedura este încă deschisă.

Organizaţia World Wide Fund for Nature (WWF) din Europa Centrală şi de Est (CEE) a depus o sesizare de mediu privind traseul sturionilor, care a blocat lucrările de pe brațul Bala de pe Dunăre. Situația este confirmată de Comisia Europeană, care transmite că procedura de plângere este în continuare deschisă, ”până când se realizează progresul suficient în abordarea preocupărilor exprimate”.

Proiect pentru care România a primit fonduri nerambursabile, blocat de îngrijorările de mediu

Astfel că ”Restaurarea şi renaturarea zonei de bifurcaţie a braţului Bala pentru asigurarea condiţiilor de navigaţie şi de protecţie a mediului pe Dunăre”, pentru care România a obținut fonduri externe nerambursabile, prin Programul Transport (P.T.) 2021 - 2027, este blocat de preocupările de mediu cu privire la sturioni.

Comisia Europeană confirmă că WWF CEE a făcut plângere cu privire la proiectul de brațul Bala

Proiectul urmărea restaurarea şi renaturarea zonei de bifurcaţie a braţului Bala prin combinaţii de lucrări hidrotehnice, care ar fi urmat să asigure redistribuirea debitului între braţul Bala şi Dunăre atât pentru nevoile navigaţiei cât şi pentru migraţia sturionilor, prin creşterea nivelului apei pe Dunăre, în zona bifurcaţiei cu braţul Bala, cu până la 1,20 m.

”În iunie 2024, WWF CEE a depus la Comisie o plângere privind proiectul planificat pe braţul Bala de pe Dunăre, ridicând întrebări cu privire la conformitatea proiectului cu cerinţele de mediu aplicabile ale UE şi la justificarea sa. Comisia rămâne deschisă oricărei soluţii tehnice adecvate, cu condiţia ca aceasta să respecte pe deplin legislaţia UE şi naţională aplicabilă, să se bazeze pe o analiză solidă a opţiunilor şi să rezulte din consultări semnificative cu părţile interesate relevante, respectând principiul parteneriatului”, a transmis un reprezentant al Comisiei Europene, pentru news.ro.

Buzoianu dădea vina pe eșecul de la Ministerul Transporturilor

În contextul în care Diana Buzoianu, ministrul Mediului, declara că ”ce vedem noi acum pe Dunăre este eşecul din ultimii doi-trei ani de zile de la Ministerul Transporturilor, în care nu s-a făcut o lucrare esenţială pe termen lung, care ar trebui să rezolve problema mare. Lucrările mari la braţul Bala trebuiau făcute, aveau şi acord de mediu şi hotărâre de guvern care dădea banii deja din 2024. Dacă se făceau acele lucrări, astăzi eram în cu totul şi cu totul alt scenariu. Vrem să facem mai bine pe viitor? Nu mai trebuie să stea la sertar, la Ministerul Transporturilor, ani de zile proiecte. Fuseseră aprobate inclusiv sumele care ar fi trebuit să fie alocate pentru acest proiect. Aici vorbim, practic, de iresponsabilitate”, președintele PSD, Sorin Grindeanu, fost ministru al Transporturilor, era cel care arăta spre această intervenție la Bruxelles, pentru traseul sturionilor:

”Nu Ministerul Transporturilor a blocat această lucrare, ci fix ONG-urile de mediu atât de dragi doamnei Buzoianu”.

”În 5 septembrie 2024, adică acum doi ani, se publica în Monitorul Oficial o hotărâre care aproba efectuarea acestor lucrări. Aveam un miliard de euro din fonduri europene alocaţi pentru asta. Imediat, dar imediat după publicare, au început şicanele. Au existat două ONG-uri. Unul dintre ele, Greenpeace şi celălalt World Wide Fund for Nature care au denunţat acest proiect în instanţă şi au depus simultan plângeri la Comisia Europeană. Pe motiv că, ce credeţi de data asta, se distruge habitatul sturionilor. Deci nu a mai fost cu carasul auriu, nu a mai fost cu urşii între Margina şi Holdea la celebra bucată, nu a mai fost cu gândacul, nu a fost cu liliacul de lângă Deva, a fost cu sturionul de data asta, cu cele două ONG-uri” mai declarat liderul PSD.

Brațul Bala este un braț secundar al Dunării care preia o parte masivă din debitul fluviului, provocând scăderea nivelului apei pe Dunărea Veche și în zona brațului Borcea.