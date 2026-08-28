"Comisia Europeană sfidează oierii români". Rareş Bogdan critică răspunsul CE la solicitările lui despre pesta micilor rumegătoare

Imagine de la protestul oierilor din fața sediului ANSVSA

Europarlamentarul Rareş Bogdan critică răspunsul Comisiei Europene la solicitările sale despre pesta micilor rumegătoare şi acuză CE că "sfidează oierii români".

"După ce i-a sufocat, Comisia Europeană sfidează oierii români! Am cerut Comisiei pe 16 iunie, când s-a interzis exportul de oi din România, să-mi spună de ce, spre deosebire de alte țări, în cazul României nu s-a aplicat regionalizarea chirurgicală, adică izolarea strictă a arealurilor unde erau cazuri de variolă la oi și capre. Sunt primul europarlamentar român care a făcut asta exact în ziua blocării exporturilor, iar răspunsul a venit după mai mai bine de două luni!! Un răspuns de 2 bani din partea comisarului responsabil cu sănătatea și securitatea animalelor, Oliver Varhelyi.

L-am mai întrebat, în afară de motivul refuzului de a aplica și în cazul nostru regionalizarea (exemple: pesta porcină în Germania, variola în Italia sau gripa aviară în Franța), cum va atenua Comisia abuzul de piață al marilor procesatori asupra fermierilor români, obligați să vândă sub costurile de producție, dar și dacă va activa mecanisme de compensare directă, din rezerva de criză, pentru a preveni falimentul unui sector strategic.

În România, firește, căci după interdicția aplicată nouă, spaniolii și francezii (pentru animale vii) sau irlandezii și italienii (pe zona de procesare) desigur că jubilează. Ei bine, comisarul spune că după supravegherea din mai și iunie au găsit ferme seropozitive în afara ariei de suspiciune, ceea ce indică o posibilă circulație mai largă a bolii. Ceea ce înseamnă, după logica mea, că trebuiau extinse arealurile, nu interzis tot exportul și comerțul intracomunitar!", a scris Rareş Bogdan pe Facebook.

"Măsura dictată de Bruxelles a pedepsit o ţară întreagă"

Rareş Bogdan spune că i s-a mai transmis că România, dacă doreşte, poate plăti compensaţii pentru ciobanii afectaţi. Acesta spune că tratamentul aplicat de Bruxelles României nu a fost egal cu cel aplicat altor state. În plus, spune el, astfel de acţiuni nu fac altceva decât să crească partidele extremiste.

"Am mai aflat de la domnul Verhelyi că este în curs de revizuire Directiva privind practicile comerciale neloiale, pentru situațiile când fermierii sunt obligați să vândă sub prețul de producție. Iar la final, o clasică spălare pe mâini, în sensul că, dacă dorește România poate să le acorde ciobanilor compensații. Plătiți voi incompetența Bruxelles-ului!

Eu nu spun că ANSVSA este perfectă. Doar că măsura dictată de Bruxelles a pedepsit o țară întreagă și a transformat o problemă veterinară locală într-un instrument de curățare a pieței europene în beneficiul concurenței din Vest. Dacă Bruxelles-ul ar fi aplicat un tratament egal, ar fi trimis de urgență echipe de la DG SANTE și fonduri de urgență pentru a ajuta ANSVSA Mureș să ridice filtre rutiere stricte, să asigure carantina și să izoleze județul, cum a fost ajutată Germania să ridice garduri electrice la granița cu Polonia pentru a opri mistreții bolnavi. Dar noi suntem în Est, ce nasol, deci s-a pus lacăt pe graniță, iar fermierii au fost lăsați să se sufoce, forțați să vândă pe nimic către abatoare. Pentru Vest, regionalizarea este regula de aur care protejează business-ul, iar pentru Est, ea devine un lux teoretic.

Să nu ne mai mirăm de creșterea partidelor extremiste, anti-europene! Oamenii simt că între ei și cei plătiți să cunoască și să înfăptuiască scopul UE, adică bunăstarea cetățenilor UE, prăpastia se lărgește", a scris Rareş Bogdan pe Facebook.