Ce se întâmplă cu fetițele Samson în Suedia? Titus Corlățean: ”Vor să le schimbe identitatea”. Dezvăluiri incredibile despre asistentele sociale care le-au rupt de familie

Familia Samson/ Foto Facebook

Senatorul Titus Corlățean lansează acuzații extrem de grave în cazul familiei Samson, susținând că autoritățile suedeze ar urmări inclusiv schimbarea identității celor două fetițe.

Drama familiei Samson a început în decembrie 2022. Atunci, cele două fiice ale părinților români Daniel și Bianca Samson, Sara și Tiana, au fost luate de serviciile sociale suedeze (Socialförvaltningen) din Hässleholm. Una dintre fete, de doar 10 ani la acea vreme, a făcut anumite acuzații de abuz, la școală, împotriva părinților. Ulterior, aceasta a spus că a încercat, în acest fel, să-și preseze părinții să-i cumpere un telefon și produse de machiaj. Autoritățile suedeze au menținut însă măsurile de protecție.

De-a lungul acestor ani și luptei duse pentru recuperarea fetelor, situația a căpătat proporții odioase, după cum o apreciază, în repetate rânduri, senatorul Titus Corlățean, în interviul acordat DCNews:

Senatorul Titus Corlățean a oferit detalii incredibile despre ce se întâmplă în cazul familiei Samson, în Suedia.

Asistența socială a propus ca Tiana și Sara să nu se mai numească așa. Vor să le schimbe identitatea. Mai mult, una dintre femeile care le-au preluat pe cele două fetițe din familie are chiar ea o casă în care primește copiii luați de stat din familie. Pe numele acesteia este o anchetă de evaziune fiscală, pentru că o astfel de casă înseamnă bani mulți de la statul suedez pentru fiecare copil. Nu este singura anchetă în ceea ce o privește. Un minor afgan care a fost în acea casă i-a intentat proces pentru recunoașterea paternității. Între cei doi ar fi existat relații intime din care ar fi rezultat un copil.

Titus Corlățean: N-am văzut un sistem mai odios decât în Suedia

”Noi avem o experiență acumulată în ultimii 11 ani, de diferite familii, în Europa de Vest, dar în special în Europa de Nord, cu copiii luați, de serviciile de asistență socială, în special în statele foarte secularizate, precum Norvegia, Suedia, Danemarca, Finlanda, dar și-n Germania au fost probleme.

N-am văzut un sistem mai odios (decât în Suedia n.r.). Sunt anumite nuclee de asistență socială, descentralizate, au o putere practic absolută, nu sunt supuse unui control instituțional democratic, cel puțin așa afirmă guvernul central, și fac ce vor.

Există un recurs la justiție, dar sistemul este mimetic, e o corporație între ei. Judecătorii nu examinează fondul, ci procedura. Ei preiau de bună tot ce spune asistența socială, nu ascultă ce spun părinții, avocații lor.

Avem acest caz dramatic cu cele două fete luate de la familia Samson de asistența socială. Niște femei, ființe umane, să le numim, au comis abuzuri incredibile împotriva familiei și acestor fete.

Asistența socială vrea să schimbe identitatea fetelor

Am avut o situație în care, în 21 mai, a fost o înfățișare la judecătorul suedez, pentru a confirma ceea ce asistența socială suedeză decisese: întreruperea oricărei relații între copii și părinți, dorind să-i rupă, să-i transmită în diferite familii de încredințare, pentru adopție - e vorba de foarte mulți bani, între altele.

Și ce a făcut asistența socială suedeză: a urmărit un scop foarte bine definit. Le-au dat părinților, în prealabil, prin intermediul autorităților centrale suedeze, care e Ministerul de Externe suedez, o informație care spunea în felul următor: decizia noastră este să le schimbăm identitatea fetelor, respectiv numele - probabil în perspectiva unei adopții. Să schimbi numele cui? Unor cetățeni străini! Ele nu sunt cetățeni suedezi. Cum să schimbi identitatea și numele unor cetățeni străini? Este o violare atât de grosolană a dreptului și dreptului internațional.

Părinții, descurajați să participe la proces

Al doilea aspect, le-au transmis că procurorul începe ancheta penală împotriva părinților. Când? La 3 ani și jumătate după faptele pe care inițial le spuseseră că ar fi fost un comportament inadecvat, violent al părinților împotriva fetelor. În primele zile, săptămâni, a avut loc anchetă, dar poliția a închis cazul, văzând că părinții sunt foarte buni. A fost o minciună a uneia dintre fete, dintr-o frustrare că nu i s-a cumpărat make-up la 10 ani și telefon mobil. Fata este înregistrată pe video de poliție când spune că a mințit ca să pună presiune pe părinți și că vrea înapoi în familie.

A fost anchetă, s-a închis cazul, iar după 3 ani și jumătate, aceste femei transmit părinților că se deschide ancheta ca să-i descurajeze pe părinți, să nu vină la proces.

Familia Samson s-a întors în România, împreună cu ceilalți copii, pentru a-i proteja. Un timp, tatăl copiilor a făcut curse România - Suedia.

”Judecătorul a anulat audierea fetelor”

Nu întâmplător au dat drumul la această informație, l-au speriat pe tată să nu meargă la procesul din 21 mai. S-a temut că procurorul îl pune în lanțuri acolo și nu a mers.

Care a fost scopul? Să-l descurajeze, iar judecătorul, în consecință, a decis să anuleze audierea fetelor, o chestiune odioasă.

Noi știm că sunt cazuri profund în neregulă. De exemplu, sunt judecători în Suedia care judecă cazuri de drepturi parentale care au ei case de copii private. Primesc bani pe copiii luați de statul suedez de la părinți. Sunt 30.000 de cazuri de familii anual.

O asistentă, acuzată de mită, cealaltă de evaziune fiscală

Una dintre asistentele sociale care gestionează cazul fetelor românce a fost condamnată penal în 2024 pentru mită și ea continuă să fie în dosar. Acesta e profilul moral.

Cealaltă este urmărită pentru evaziune fiscală, ea însăși având o casă privată în care primește copiii luați de la alți părinți. Luați de cine? Tot de ea și de colegii săi din asistență socială, pentru care primește o grămadă de bani de la statul suedez și pentru care nu plătește taxe și impozite. Avea undeva la sute mii de euro din evaziune fiscală. Mai mult, sunt articole în presă despre aceasta, cazul unui băiețel afgan, în care este acuzată de pedofilie. Se pare că au fost relații de tip privat-intim din care a rezultat un copil. Acest copil de 14 ani - tată (copilul afgan) - a fost abuzat de această femeie, iar în instanță a făcut o plângere pentru recunoașterea paternității. Acesta este profilul.

Familia Samson a depus plângere penală în România

De două luni, părinții au depus o plângere penală foarte bine documentată la Parchet, în România, cu probe, ș.a.m.d. Am convingerea că există material atât de solid acolo încât Parchetul General va face o anchetă” ne-a dezvăluit Titus Corlățean.