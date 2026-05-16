Mii de oameni se strâng în Suceava pentru familia Samson, ale cărei fetițe au fost luate în Suedia, de asistența socială. Titus Corlățean face dezvăluiri șocante

Astăzi, de la ora 18:30, a început o manifestație la Suceava, de susținere a familiei Samson. Politicianul Titus Corlățean a transmis, printr-un video pe Facebook că ”familia este supusă, în societatea europeană contemporană, multor tipuri de atacuri”. În acest sens, el anunță că mii de persoane se strâng în Suceava, în fața casei de cultură, inclusiv pentru familia Samson, din Suedia. ”Trec printr-un moment foarte dificil, după ce părinții au fost separați de fetițele lor Sara și Tiana, în mod absolut abuziv, de autoritățile suedeze. E o dramă cunoscută. Cele două fetițe de 13 și 14 ani sunt rupte abuziv de către autoritățile suedeze, de familie, de mai bine de 3 ani și jumătate. Susținem reîntregirea familiei și repatrierea fetelor, ele având exclusiv cetățenie română. Sunt ținute ilegal, abuziv, împotriva dreptului internațional, de către statul suedez, împotriva voinței României” a mai spus Titus Corlățean.

Mitingul de susținere se desfășoară astăzi, de la ora 18.30, pe Esplanada din fața Casei de Cultură de la Suceava.

Drama familiei Samson din Suedia. În ce condiții sunt ținute cele două fetițe, de peste trei ani

Politicianul a mai scris despre drama acestei familii, pe larg, arătând și ce înseamnă despărțirea de familie:

”Drama familiei de români Samson din Suedia

Pentru autoritatile statului democratic Suedia am câteva întrebări:

1. Vă simțiți confortabil când vedeți această imagine?

2. Știți despre cele 5-6 tentative de sinucidere, la disperare, ale uneia dintre fetele lui Daniel și Biancăi? Și toate celelalte abuzuri? Și eu, și alți oficiali români v-am informat detaliat. De ce nu faceți nimic? De ce acceptați, acoperiți și în final patronați aceste abuzuri inumane ale unor funcționare din "asistența sociala" suedeză? Care este nivelul real al democratiei suedeze, din moment ce nici o anchetă penală nu este declansată pentru investigarea acestor abuzuri?

3. Nu ati facut nici un fel de gest pentru a susține reintegrarea graduală a copiilor în familia naturală. De ce încălcați Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copiilor, care stabileste aceasta obligatie cu prioritate. Pentru că știti ca parintii nu au fost abuzivi si sunt părinți buni!

4. De ce tratati cu dispreț demersurile autorităților române (Parlament, Guvern) desfăsurate în ultimii 3 ani și simulați cooperarea? De ce nu există reciprocitate în relatia Suediei cu România, un stat căruia îi datorați (și mie personal) gesturi importante pentru deblocarea și accelerarea aderării voastre la NATO?

5. De ce încălcați Dreptul internațional și rețineți împotriva voinței statului de cetățenie, România, cetățenii nostri? Sara și Tiana au cetățenia română, EXCLUSIV cetățenia ROMÂNĂ, NU au cetățenia suedeză! Toate cererile repetate ale României de repatriere a propriilor nostri cetățeni le-ați refuzat! De ce?

6. Știți lucrurile urâte care se întâmplă în centrele medical-psihiatrice de detenție a copiilor. Învață să fumeze de la 10 ani, fug noaptea și ajung să consume droguri de la dealerii disponibili să le furnizeze contra bani sau sex! De ce nu faceți nimic? De ce nu anchetati penal aceste lucruri? De ce le acoperiți?

7. De ce ati tăiat orice legătură si drept de vizită al părintilor la fiicele lor? De ce încălcați Dreptul internațional?

8. De ce ati internat-o pe Sara in clinica psihiatrică medicală pe nivel LVU 3, adică izolare in sectie psihiatrică și administrare de tranchilizante, pentru a o transforma într-o "legumă" inertă? Vă deranjează strigatele disperate ale fetei, de mai bine de 3 ani, care cere permanent sa fie inapoiată la parinti si repatriată in România? Știți că această fată de nici 14 ani, sub efectul acestor medicamente si sub stresul puternic trăit a ajuns la peste 120 kg? Știti drama Tianei, mutată repetat în multe familii de încredințare, fara evident ca fata sa accepte sa fie integrată cu fortă? Stiti cum "tatăl" adoptiv intră seara indecent in camera fetei pe neasteptate, când fata se dezbracă? Eu stiu că știti!

9. De ce ați luat decizia să schimbați identitatea fetelor, să le schimbați numele și rădăcinile românești? Ca să le dati ușor spre adopție? Copiii cetațeni ai României!! Nu ai vostri! De ce încălcati Dreptul internațional si Constituția României?

10. De ce ati acuzat părintii că își "obligă" fetele să meargă la biserică? Si sa citească Biblia? Și de ce ii acuzati ca în acest fel "le împiedică libera dezvoltare a personalitătii umane"? Știți ca acesta este un caz clasic de încălcare a liberații religioase? De incalcare a dreptului primordial al PĂRINTILOR la educația copiilor proprii? De ce în cadrul anchetei, acum 3 ani si jumatate, 80% din întrebările adresate parintilor au vizat de fapt pozitia lor față de LGBTQ? Ce legatura avea LGBTQ cu această speță? Vă deranja identitatea CREȘTINĂ a familiei de români, în statul dvs secularizat la extrem! Stiti că românii, așa sunt ei, merg la biserică? Și că si-au păstrat, marea lor majoritate, identitatea lor crestină? Fie ei ortodocși, catolici, protestanți sau neoprotestanți! Și ca ar trebui să le respectati identitatea!

11. De ce coborâți atât de jos și dati instrucțiuni acum procurorului suedez să înceapă o ancheta penală împotriva parintilor? La trei ani si jumatate dupa ce le-ati luat copiii?? Si dupa ce, in doar cateva saptamani, atunci, la inceputul lui 2023, ati abandonat, prin propria voastra ancheta, alegatiile initiale de tratamente abuzive din partea parintilor, pentru că v-ati lamurit ca nu era adevarat..De ce vreti sa ii intimidati acum pe parinti?? Știți ca toată istoria a plecat de fapt de la tratamentul agresiv, de bulling, aplicat la școală de colegii suedezi în vârstă de 10-11 ani colegei lor, pentru că era o străină, o româncă cuminte, nu ca ei, in plus si creștină? Că au scuipat-o, tras-o de păr si bătut-o? Iar responsabilii scolii, desi informati de tată, nu au făcut nimic! Vă deranjeaza adevărul dur devenit public si faptul ca parintii nu mai tac? Va dau o veste, nici noi nu vom mai tăcea! Si s-ar putea să va doară adevarul rău de tot!

12. Ce vreti sa faceti la procesul din 21 mai? Sa desfiintati total drepturile parentale? Sa ii arestati pe părinți?

Ati uitat ca Suedia are mai multe condamnari la Curtea Europeana a Drepturilor Omului pe acest tip de cazuri. Ce nu stiti, pentru ca nu îl aveti pe Dumnezeu, este că exista un Judecator mai presus de orice voință umană si El nu își abandonează niciodată copiii! Nici nu stiti cat de mare este păcatul de a face rău împotriva celor care se încred în El. Veti afla asta, vă asigur!

Iar pentru cei din România, un singur cuvânt, valabil si pentru demnitarii săi, si pentru oamenii obisnuiti. E vremea sa iesiti din confortul dvs si sa faceti fiecare ceea ce puteti, pentru a ajuta aceasta familie de români. Pentru inceput, si eu, si multi altii, vom fi sambata seara la 18.30 la Suceava, pe Esplanada din fața Casei de Cultura, intr-o manifestare de solidaritate si sustinere a reunificarii familiei Samson! Cei care puteti, rog sa veniti!

Si de aici va incepe totul! Asa cum românii crestini au făcut acum 11 ani, in toata lunea, pentru reunificarea familiei Bodnariu din Norvegia. Si, cu ajutorul Domnului, au reusit. Asa se va intampla si acum!”.