Marea Finală Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu are numărul 24! Cum puteți vota
Data publicării: 16 Mai 2026

Marea Finală Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu are numărul 24! Cum puteți vota
Autor: Roxana Neagu

Alexandra Căpitănescu Eurovision România 20263 Alexandra Căpitănescu -finalista Eurovision România 2026 - Inquam Photos / George Călin
Sâmbătă, 16 mai 2026, are loc marea finală Eurovision, unde România este reprezentată, de pe locul 24, de Alexandra Căpitănescu.

Alexandra Căpitănescu intră în Marea Finală Eurovision 2026 cu numărul 24. Spectacolul de la Viena este transmis, în direct, de TVR.

Marea finală Eurovison 2026: 25 de țări dispută trofeul

25 de țări luptă sâmbătă pentru trofeul Eurovision 2026. România revine în Marea Finală după patru ani, iar Alexandra Căpitănescu promite un show spectaculos pe scena Wiener Stadthalle din Viena.

România va intra în concurs sâmbătă cu numărul 24, în a doua parte a spectacolului. Alexandra Căpitănescu va interpreta piesa „Choke Me” pe scena Wiener Stadthalle din Viena, în fața a milioane de telespectatori din întreaga lume.

Marea Finală Eurovision 2026 va fi transmisă în direct de TVR 1 şi TVR+, de la ora 22:00. Prezentatori vor fi Bogdan Stănescu și Kyrie Mendel. 

La ediția din acest an, rezultatele Eurovision sunt stabilite în proporții egale prin combinarea votului publicului cu cel al juriilor naționale, fiecare având o pondere de 50%.

Cum poate vota publicul din România la Eurovision 2026
 

Publicul din România își poate susține favoriții prin SMS sau online, însă, conform regulamentului Eurovision Song Contest, nu se poate vota pentru reprezentantul propriei țări. Pentru a vota în Marea Finală 2026, telespectatorii români trebuie să trimită un SMS la numărul 1399, cu numărul de concurs al piesei preferate. În Finală, se pot vota toate piesele cu numerele 01–25, cu excepția numărului 24, care aparține reprezentantei țării noastre. Costul unui vot este de 1 euro + TVA, la care se adaugă tariful standard al mesajului.

Votul online este disponibil pe platforma oficială Eurovision: www.esc.vote. Platforma poate fi accesată atât de pe telefon, cât și de pe calculator, iar plata se poate face prin card bancar, Apple Pay sau Google Pay. Fiecare utilizator poate acorda maximum 10 voturi, distribuite unui singur concurent sau mai multor participanți.

Marea finală Eurovision: Cum poate fi votată România

România poate primi voturi din partea țărilor aflate în competiție, dar și din categoria „Rest of the World”, destinată publicului din statele neparticipante. Astfel, susținătorii pot vota pentru Alexandra Căpitănescu dacă utilizează o metodă locală de televoting sau de plată online compatibilă cu regulamentul competiției și tastează numărul 24 (poziția de intrare a României în concurs).

În Marea Finală, votul se va deschide chiar înainte de interpretarea primei piese. Acesta va rămâne deschis pe durata tuturor prestațiilor și aproximativ 40 de minute după interpretarea ultimei piese. Puteți vota de până la 10 ori.

Ordinea de intrare în Finala Eurovision 2026
 

Cele 25 de țări finaliste care vor urca pe scena Eurovision 2026 sunt:

Danemarca – Soren Torpegaard Lund – „For Vi Gar Hjem” 
Germania – Sarah Engels – „Fire” 
Israel – Noam Bettan – „Michelle” 
Belgia – ESSYLA – „Dancing on the Ice” 
Albania – Alis – „Nân” 
Grecia – Akylas – „Ferto” 
Ucraina – LELEKA – „Ridnym” 
Australia – Delta Goodrem – „Eclipse” 
Serbia – LAVINA – „Kraj Mene” 
Malta – AIDAN – „Bella” 
Cehia – Daniel Zizka – „Crossroads” 
Bulgaria – DARA – „Bangaranga” 
Croația – LELEK – „Andromeda” 
Marea Britanie – LOOK MUM NO COMPUTER – „Eins, Zwei, Drei” 
Franța – Monroe – „Regarde!” 
Republica Moldova – Satoshi – „Viva, Moldova!” 
Finlanda – Linda Lampenius & Pete Parkkonen – „Liekinheitin” 
Polonia – ALICJA – „Pray” 
Lituania – Lion Ceccah – „Sólo Quiero Más” 
Suedia – FELICIA – „My System” 
Cipru – Antigoni – „JALLA” 
Italia – Sal Da Vinci – „Per Sempre Sì” 
Norvegia – JONAS LOVV – „YA YA YA” 
România – Alexandra Căpitănescu – „Choke Me” 
Austria – COSMÓ – „Tanzschein” 
Marea Finală Eurovision 2026 va fi transmisă în direct de Televiziunea Română, pe TVR 1 și TVR+, sâmbătă, 16 mai, de la ora 22:00.

Cine este Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României în finala Eurovision 2026

Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026 și una dintre cele mai vizibile voci ale noii generații de artiști români. Publicul larg a cunoscut-o în 2023, când a câștigat trofeul emisiunii „Vocea României”, după un parcurs care a convins atât juriul, cât și publicul.

Absolventă a Facultății de Fizică și, în prezent, studentă la master în fizică medicală, Alexandra îmbină un profil academic atipic cu un parcurs artistic în plină dezvoltare, construindu-și identitatea muzicală în jurul autenticității și al expresiei directe. După câștigarea concursului de talente, artista și-a consolidat prezența pe scena muzicală prin lansări proprii și colaborări, dezvoltând un stil care combină sensibilitatea cu o energie scenică puternică.

