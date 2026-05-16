Cod portocaliu de vreme severă: IGSU trimite forțe și echipamente în Argeș, Dâmbovița și Vâlcea

În contextul unui cod portocaliu de averse torențiale emis pentru județele Argeș, Dâmbovița și Vâlcea, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a dispus suplimentarea forțelor de intervenție prin mobilizarea de echipamente și personal din mai multe județe.

Cod portocaliu de ploi torențiale: IGSU suplimentează forțele de intervenție în Argeș, Dâmbovița și Vâlcea

„Ca urmare a avertizării meteorologice de tip COD PORTOCALIU privind manifestarea unor fenomene hidrometeorologice periculoase, respectiv averse torențiale ce vizează județele Argeș, Dâmbovița și Vâlcea, IGSU a dispus măsuri pentru suplimentarea capacității de intervenție prin trimiterea în sprijin a unor forțe și mijloace din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență din alte județe, după cum urmează:

ISU Mureș acționează în sprijinul ISU Vâlcea cu 2 autocamioane de intervenție, 2 motopompe remorcabile, 4 motopompe transportabile, 2 bărci cu motor, 2 autospeciale de primă intervenție și comandă.

ISU Brașov intervine în sprijinul ISU Argeș cu 2 autocamioane de intervenție, 2 motopompe remorcabile, 2 motopompe transportabile, 2 bărci cu motor, 2 autospeciale de primă intervenție și comandă.

ISU Covasna acordă sprijin ISU Dâmbovița cu 2 autocamioane de intervenție, 2 motopompe remorcabile, 2 motopompe transportabile, 2 bărci cu motor, 2 autospeciale de primă intervenție și comandă”, a transmis IGSU.

Populația avertizată prin RO-ALERT

„Totodată, pentru avertizarea persoanelor din zonele vizate de vremea rea, la nivelul județelor Argeș, Dâmbovița, Vâlcea, precum si în zona de nord a județelor Gorj și Prahova a fost transmis un mesaj de informare prin sistemul RO-ALERT. Măsurile au fost dispuse în vederea creșterii capacității de răspuns și asigurării intervenției operative pentru protejarea populației și limitarea efectelor generate de fenomenele meteorologice prognozate”, a mai transmis IGSU.