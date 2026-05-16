Subcategorii în Stiri

Cod portocaliu de vreme severă: IGSU trimite forțe și echipamente în Argeș, Dâmbovița și Vâlcea
Data publicării: 16 Mai 2026

Cod portocaliu de vreme severă: IGSU trimite forțe și echipamente în Argeș, Dâmbovița și Vâlcea
Autor: Andrei Itu

furtuni furtuna frig Furtuni.
Ca urmare a avertizării meteorologice de tip Cod Portocaliu, IGSU mobilizează forțe și echipamente în sprijinul județelor Argeș, Dâmbovița și Vâlcea, iar populația este avertizată prin RO-ALERT.

În contextul unui cod portocaliu de averse torențiale emis pentru județele Argeș, Dâmbovița și Vâlcea, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a dispus suplimentarea forțelor de intervenție prin mobilizarea de echipamente și personal din mai multe județe.

Cod portocaliu de ploi torențiale: IGSU suplimentează forțele de intervenție în Argeș, Dâmbovița și Vâlcea

„Ca urmare a avertizării meteorologice de tip COD PORTOCALIU privind manifestarea unor fenomene hidrometeorologice periculoase, respectiv averse torențiale ce vizează județele Argeș, Dâmbovița și Vâlcea, IGSU a dispus măsuri pentru suplimentarea capacității de intervenție prin trimiterea în sprijin a unor forțe și mijloace din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență din alte județe, după cum urmează:  

ISU Mureș acționează în sprijinul ISU Vâlcea cu 2 autocamioane de intervenție, 2 motopompe remorcabile, 4 motopompe transportabile, 2 bărci cu motor, 2 autospeciale de primă intervenție și comandă.

ISU Brașov intervine în sprijinul ISU Argeș cu 2 autocamioane de intervenție, 2 motopompe remorcabile, 2 motopompe transportabile, 2 bărci cu motor, 2 autospeciale de primă intervenție și comandă.  

ISU Covasna acordă sprijin ISU Dâmbovița cu 2 autocamioane de intervenție, 2 motopompe remorcabile, 2 motopompe transportabile, 2 bărci cu motor, 2 autospeciale de primă intervenție și comandă”, a transmis IGSU.

Populația avertizată prin RO-ALERT

„Totodată, pentru avertizarea persoanelor din zonele vizate de vremea rea, la nivelul județelor Argeș, Dâmbovița, Vâlcea, precum si în zona de nord a județelor Gorj și Prahova a fost transmis un mesaj de informare prin sistemul RO-ALERT. Măsurile au fost dispuse în vederea creșterii capacității de răspuns și asigurării intervenției operative pentru protejarea populației și limitarea efectelor generate de fenomenele meteorologice prognozate”, a mai transmis IGSU.

