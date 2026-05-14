SUA anulează trimiterea a mii de militari în Polonia: „Aceste forțe de rotație nu fac parte din planurile NATO de descurajare și apărare"
Data publicării: 14 Mai 2026

SUA anulează trimiterea a mii de militari în Polonia: „Aceste forțe de rotație nu fac parte din planurile NATO de descurajare și apărare”
Autor: Loredana Iriciuc

soldiers-legs-are-dressed-ankle-boots-camouflage-pants SUA anulează trimiterea a mii de militari în Polonia: „Aceste forțe de rotație nu fac parte din planurile NATO de descurajare și apărare” / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @user17512913
Statele Unite au anulat desfășurarea a 4.000 de militari în Polonia, parte a unui plan mai amplu al Pentagonului de retragere a 5.000 de soldați de pe teritoriul NATO din Germania, potrivit confirmărilor Euronews.

Un oficial militar NATO de rang înalt a declarat pentru Euronews că forțele de înlocuire nu sunt incluse în planurile de descurajare și apărare ale Alianței.

„Aceste forțe de rotație nu fac parte din planurile NATO de descurajare și apărare”, a spus oficialul și a mai spus că NATO își va menține o prezență puternică pe flancul estic.

Retragere din Germania și tensiuni politice la Washington

Decizia are legătură cu hotărârea administrației de la Washington de a retrage 5.000 de militari din Germania, după un conflict politic între președintele Donald Trump și cancelarul german Frederic Merz.

La începutul lunii, SUA au anunțat reducerea prezenței militare, pe fondul unei rupturi tot mai vizibile între Washington și Berlin, după ce Merz a criticat implicarea SUA și Israelului în Iran și a numit-o o decizie neinspirată.

El a mai afirmat că administrația de la Casa Albă ar fi fost „umilită” în relația cu regimul de la Teheran.

Reacția lui Donald Trump și escaladarea conflictului diplomatic

Donald Trump a reacționat dur și a postat mesaje în care l-a criticat pe cancelarul german și i-a cerut să se concentreze pe „repararea propriei țări” și mai puțin pe implicarea în negocierile legate de Iran.

Ulterior, Pentagonul a confirmat retragerea a cel puțin 5.000 de militari americani din baze din Germania, într-un interval de șase până la nouă luni.

Planuri abandonate pentru rotația trupelor în Polonia

În acest context, SUA au renunțat și la trimiterea unei forțe rotaționale de 4.000 de militari care urma să înlocuiască trupele deja desfășurate în Polonia.

O ceremonie pentru desfășurarea Diviziei 1 Cavalerie, cunoscută sub numele de „casing the colours” (n.r. - „împachetarea drapelelor”) a avut loc pe 1 mai la Fort Hood, Texas, iar echipamente militare erau deja în tranzit, ceea ce arată că operațiunea era avansată înainte de anulare.

NATO minimizează impactul asupra apărării colective

Oficialii NATO susțin că impactul asupra posturii militare a Alianței este limitat, deoarece forțele rotaționale nu sunt incluse formal în planurile de apărare și descurajare.

Un oficial NATO a reiterat pentru Euronews că aceste forțe „nu fac parte din planurile NATO de descurajare și apărare”.

Mesaj de liniștire pentru flancul estic

„NATO va continua să mențină o prezență puternică pe flancul său estic”, a transmis oficialul.

Decizia este însă probabil să genereze nemulțumire la Varșovia, unde existau așteptări ca o parte dintre trupele retrase din Germania să fie relocate în Polonia, considerată importantă pentru apărarea flancului estic în fața Rusiei.

Poziția NATO și reacțiile din Polonia

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a evitat întrebările legate de acest subiect în cadrul unei conferințe de presă la București.

„Când te uiți la prezența SUA în Europa, ea este încă vastă și puternică”, a spus el în cadrul reuniunii grupului B9, care include Polonia, România și statele baltice.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a transmis însă că țara este pregătită să primească trupe americane.

„Dacă președintele Trump decide relocarea trupelor americane din Germania, Polonia este pregătită”, a declarat acesta.

Informarea Varșoviei și reacții oficiale

Surse NATO au precizat că guvernul polonez a fost informat despre decizie miercuri seara.

Vicepremierul Poloniei, Władysław Kosiniak-Kamysz, a încercat să calmeze situația și a spus că decizia este legată de schimbările anunțate anterior privind prezența militară americană în Europa.

„Capacitățile în creștere ale armatei poloneze și prezența trupelor americane în Polonia întăresc flancul estic al NATO”, a scris el pe platforma X.

Reduceri suplimentare posibile în Germania

Aliații europeni din NATO anticipau o reducere a efectivelor americane încă de la revenirea lui Trump la Casa Albă.

Potrivit surselor NATO, este posibil ca încă 1.000 de militari să fie retrași din Germania, pentru a atinge pragul total de 5.000 anunțat anterior de președintele american.

