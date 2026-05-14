DCNews Stiri Navă ancorată lângă Strâmtoarea Ormuz, capturată și escortată spre Iran
Data publicării: 14 Mai 2026

Navă ancorată lângă Strâmtoarea Ormuz, capturată și escortată spre Iran
Autor: Iulia Horovei

nava nave stramtoarea ormuz iran razboi Navă trecând prin Strâmtoarea Ormuz/ rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres
Armata britanică a precizat, joi, că o navă ancorată în apropierea Strâmtorii Ormuz a fost capturată de persoane neautorizate și se îndreaptă spre apele iraniene.

O navă ancorată în largul coastei estice a Emiratelor Arabe Unite a fost capturată și se îndreaptă spre apele iraniene, a anunțat joi armata britanică, potrivit NBCNews.

Centrul pentru Operațiuni Maritime Comerciale al Regatului Unit (UKMTO) a transmis că a primit informații potrivit cărora nava a fost preluată de persoane neautorizate în timp ce era ancorată la 38 de mile marine (44 de mile/aproximativ 70 km) nord-est de portul Fujairah din EAU, în apropierea Strâmtorii Ormuz.

Autoritățile indiene au anunțat, de asemenea, joi, că o navă cargo sub pavilion indian s-a scufundat în largul coastelor Omanului după ce un atac a provocat un incendiu la bordul vasului, în timp ce acesta se deplasa miercuri din Somalia spre Sharjah, fără a identifica însă autorii atacului.

Situația din Strâmtoarea Ormuz, rută maritimă strategică prin care, într-o zi obișnuită, trecea aproximativ o cincime din petrolul consumat la nivel mondial, continuă să atragă atenția lumii. Controlul exercitat de Iran a zguduit economia globală și a dus la creșterea prețurilor la combustibili, cu efecte resimțite mult dincolo de Orientul Mijlociu.

Nu se cunoaște identitatea navei capturate

Centrul pentru Operațiuni Maritime Comerciale al Regatului Unit nu a identificat încă nava capturată și a precizat că investighează incidentul. Până în prezent, nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru capturare.

Fujairah este un important terminal pentru exportul de petrol și principalul port al Emiratelor Arabe Unite situat în afara Golfului Persic. Acesta a fost atacat în repetate rânduri în timpul conflictului cu Iranul.

Atacul asupra navei cargo indiene „Haji Ali” a avut loc miercuri, potrivit lui Mukesh Mangal, un oficial de rang înalt din Ministerul indian al Transporturilor maritime. El a declarat că toți cei 14 membri indieni ai echipajului au fost salvați de garda de coastă a Omanului și sunt în siguranță.

Ministerul de Externe al Indiei a calificat incidentul drept „inacceptabil” și a condamnat atacurile continue asupra navelor comerciale și marinarilor civili. Instituția nu a precizat cine a fost responsabil pentru atac.

Capturarea navei are loc în contextul în care președintele Donald Trump s-a întâlnit cu liderul chinez Xi Jinping într-o vizită mult așteptată la Beijing. Discuțiile dintre cei doi lideri urmau să se concentreze pe conflictul cu Iranul.

Agențiile semi-oficiale iraniene au relatat că nave chineze au început să traverseze Strâmtoarea Ormuz miercuri seara, conform unor noi protocoale iraniene. Potrivit informațiilor, Teheranul a acceptat să faciliteze trecerea mai multor nave chineze după solicitări venite din partea ministrului chinez de externe și a ambasadorului Chinei în Iran. Navele și-au început traversarea în momentul în care Trump a ajuns în China miercuri seara.

Incidentele au avut loc la doar câteva ore după ce premierul Benjamin Netanyahu a anunțat că a efectuat în secret o vizită în Emiratele Arabe Unite în timpul războiului dintre Israel, SUA și Iran, însă Emiratele au negat rapid că o astfel de vizită ar fi avut loc.

Iranul susține că SUA blochează Strâmtoarea Ormuz

În același timp, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că blocada Strâmtorii Ormuz este provocată de SUA, nu de Iran, relatează dpa.

„Strâmtoarea Ormuz suferă acum în primul rând din cauza agresiunii americane şi a blocadei pe care au impus-o asupra ei”, a declarat Araghchi pentru canalul Press TV pe marginea reuniunii miniştrilor de Externe ai statelor BRICS de la New Delhi.

Din punctul de vedere al Iranului, calea navigabilă este deschisă pentru toate navele comerciale atât timp cât „cooperează cu forţele noastre navale”.

Araghchi a spus că situaţia curentă ar putea fi dezamorsată ridicând „blocada ilegală” a SUA, notează Agerpres.

