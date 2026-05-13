DCNews Stiri JD Vance recunoaște că inflația din SUA a atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani
Data publicării: 13 Mai 2026

JD Vance recunoaște că inflația din SUA a atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani
Autor: Iulia Horovei

JD Vance, vicepreședintele SUA (s) și Donald Trump, președintele american (d). Sursa foto: Agerpres

Vicepreședintele american JD Vance a recunoscut că nivelul inflaţiei „nu este grozav” în Statele Unite, în condițiile în care indicele preţurilor de consum (CPI) a atins cel mai ridicat nivel din mai 2023.

Făcând o rară abatere de la tonul general triumfalist al administraţiei Trump, vicepreşedintele american JD Vance a recunoscut miercuri că nivelul inflaţiei „nu este grozav” în Statele Unite, notează AFP.

„Da, cifra inflaţiei de luna trecută nu a fost grozavă”, a spus JD Vance în timpul unei conferinţe de presă la Casa Albă.

Dar, a adăugat el, „nu este comparabil cu ceea ce am văzut în timpul administraţiei” preşedintelui democrat Joe Biden.

Inflația în SUA, la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani

În aprilie, indicele preţurilor de consum (CPI) din Statele Unite a crescut cu 3,8% în ritm anual, iar un astfel de ritm nu a mai fost înregistrat din mai 2023.

„Avem mult de lucru pentru a ajunge la prosperitatea pe care o merită americanii. Preşedintele este extrem de conştient de acest lucru”, a afirmat JD Vance.

Ce a spus Trump despre ultimele cifre

Donald Trump a declarat marţi că această inflaţie ridicată este doar „pe termen scurt”.

Când o jurnalistă l-a întrebat dacă dificultăţile gospodăriilor îl îndeamnă să încheie un acord pentru a pune capăt războiului împotriva Iranului, preşedintele american a răspuns: „Nici pe departe. Singurul lucru care contează când vorbesc despre Iran: nu pot avea arma nucleară. Nu mă gândesc la situaţia financiară a americanilor”.

Întrebat despre aceste declaraţii, JD Vance a spus miercuri: „Nu cred că preşedintele a spus asta. Cred că declaraţiile preşedintelui au fost distorsionate”.

Opoziţia democrată, aflată în campanie pentru alegerile legislative din toamnă, a profitat imediat de această declaraţie pentru a-l acuza pe preşedintele republican de indiferenţă în faţa creşterii bruşte a costului vieţii.

Donald Trump a afirmat în repetate rânduri că economia americană nu a funcţionat niciodată mai bine, evidenţiind în special recordurile doborâte la Bursa din New York. 

