Alexandru Rafila, implicat într-un accident în București

Alexandru Rafila, fostul Ministru al Sănătății, a fost implicat într-un accident rutier care a avut loc în Sectorul 1 al Capitalei. Potrivit primelor informații, un șofer a ajuns la spital în urma impactului.

Comunicatul Poliției

"În data de 13 mai a.c., în jurul orei 18:16, Brigada Rutieră a fost sesizată prin intermediul SNAU 112 cu privire la faptul că la intersecția dintre Bd. Aerogării şi Bd. Ficusului a avut loc un accident rutier în care au fost implicate patru autovehicule.

Din primele cercetări, un bărbat în vârstă de 65 de ani a condus un autovehicul pe Bd. Aerogării dinspre DN1 către str. Nicolae Caramfil, iar când a ajuns în intersecția cu Bd. Ficusului a lovit în spate alt autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 76 de ani, care se deplasa în aceeași direcție, iar din impact acesta din urmă a fost proiectat în alte două autovehicule.

În urma accidentului rutier o persoană a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorii de autovehicule au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind 0. Cercetările continuă pentru determinarea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier", a transmis, miercuri seară, Brigada Rutieră a României.