€ 5.2056
|
$ 4.4479
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2056
|
$ 4.4479
 
DCNews Stiri Alexandru Rafila, implicat într-un accident în București
Data publicării: 13 Mai 2026

Alexandru Rafila, implicat într-un accident în București
Autor: Andrei Itu

alexandru rafila Sursa Foto: Agerpres

Un accident rutier s-a întâmplat miercuri seară, în Capitală, la intersecția dintre Bulevardul Aerogării și Bulevardul Ficusului din Capitală, unde patru mașini care s-au ciocnit. Alexandru Rafila a fost implicat în accident.

Alexandru Rafila, fostul Ministru al Sănătății, a fost implicat într-un accident rutier care a avut loc în Sectorul 1 al Capitalei. Potrivit primelor informații, un șofer a ajuns la spital în urma impactului.

Comunicatul Poliției

"În data de 13 mai a.c., în jurul orei 18:16, Brigada Rutieră a fost sesizată prin intermediul SNAU 112 cu privire la faptul că la intersecția dintre Bd. Aerogării şi Bd. Ficusului a avut loc un accident rutier în care au fost implicate patru autovehicule.

Din primele cercetări, un bărbat în vârstă de 65 de ani a condus un autovehicul pe Bd. Aerogării dinspre DN1 către str. Nicolae Caramfil, iar când a ajuns în intersecția cu Bd. Ficusului a lovit în spate alt autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 76 de ani, care se deplasa în aceeași direcție, iar din impact acesta din urmă a fost proiectat în alte două autovehicule.

 În urma accidentului rutier o persoană a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorii de autovehicule au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind 0. Cercetările continuă pentru determinarea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier", a transmis, miercuri seară, Brigada Rutieră a României.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alexandru rafila
accident rutier
accident capitala
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
De ce înfometarea distruge mușchii și cum putem „păcăli” celulele grase pentru a slăbi? Dr. Doru Negru: „Organismul nostru nu ține minte că ai mâncat”
Publicat acum 17 minute
Băsescu: „În fața unei drone, un Abrams și un tanc românesc fac aceleași parale”
Publicat acum 21 minute
Traian Băsescu: România trebuie să păstreze „chiar și cu unele concesii” parteneriatul cu SUA
Publicat acum 39 minute
Atac rusesc cu drone în Cernăuți: Cele mai lungi alerte aeriene de la începutul războiului
Publicat acum 44 minute
Mașinile electrice din București primesc peste 200 de stații noi de încărcare. Unde vor fi montate
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 23 minute
Meniul cu care Nicușor Dan i-a așteptat la Cotroceni pe liderii B9. Ce au mâncat Nawrocki și Zelenski / Mark Rutte, preparate preferențiale
Publicat acum 14 ore si 36 minute
Horoscop 13 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 9 minute
Cu banii primiți din PNRR, România finanțează deficitul bugetului de stat. Șoc la Bruxelles, după răspunsul MIPE: Cum așa?
Publicat acum 13 ore si 32 minute
Câte penisuri are urechelnița? Pariu că nici nu bănuiești răspunsul. Insecta îi șochează pe cercetători
Publicat acum 6 ore si 20 minute
Lună Nouă în Taur, 16 mai. Patru zodii își pot schimba viața
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close