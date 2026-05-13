DCNews Stiri Medicii veterinari, eroii nevăzuți ai Primului Război Mondial. Conf. univ. dr. Iuliana Ionașcu: Au avut o sarcină îngrozitoare / video
Data publicării: 13 Mai 2026

EXCLUSIV Medicii veterinari, eroii nevăzuți ai Primului Război Mondial. Conf. univ. dr. Iuliana Ionașcu: Au avut o sarcină îngrozitoare / video
Autor: Elena Aurel

al doilea razboi mondial soldat Sursa foto: https://www.magnific.com/, @zayne_c

În Primul Război Mondial, medicii veterinari au jucat un rol crucial.

Conf. univ. dr. Iuliana Ionașcu, decanul Facultății de Medicină Veterinară, instituție care anul viitor împlinește 165 de ani de existență, a vorbit despre rolul important al instituției și medicilor veterinari în timpul celor două războaie mondiale, în special în îngrijirea cailor folosiți pe front. Aceștia au tratat numeroase animale afectate de condițiile de război, iar munca lor a fost recunoscută la finalul Primului Război Mondial.

Conf. univ. dr. Iuliana Ionașcu a explicat, de asemenea, că în cel de-Al Doilea Război Mondial, implicarea medicilor veterinari a fost mai redusă din cauza schimbărilor tehnologice din domeniul militar.

„A fost o perioadă superbă până la Primul Război Mondial și este important de știut că profesorii și studenții Facultății (Școlii de Medicină Veterinară pe vremea aceea) au fost în Primul Război Mondial și în Al Doilea Război Mondial, dar în Primul Război Mondial au avut o importanță covârșitoare în sănătatea cailor, pentru că vorbim de caii pentru cavalerie, dar vorbim de calul acela care a tractat provizii, tunuri și așa mai departe.

Medicul veterinar de pe frontul Primului Război Mondial a avut o sarcină îngrozitoare, pentru că au fost foarte mulți cai bolnavi. Vorbim de traumatismele copitei și de toate traumatismele de la grebăn, pentru că nu aveau harnasamentele ajustate și atunci au fost nevoiți să se ocupe de asta. Erau spitale de cai și, la finalul Primului Război Mondial, medicii veterinari care au ajutat - aveau grade militare - au fost decorați pentru că s-a văzut cât de importantă a fost misiunea lor pe front.

În Al Doilea Război Mondial nu am mai fost atât de prezenți pentru că au apărut tancurile, tunurile, mașinile de război. Evoluasem”, a spus conf. univ. dr. Iuliana Ionașcu.


Ocuparea campusului și afectarea patrimoniului universitar

Conf. univ. dr. Iuliana Ionașcu a vorbit despre perioada războiului, când Institutul de Seruri și Vaccinuri a fost mutat la Iași, împreună cu întreaga logistică și animalele din biobază, inclusiv caii folosiți pentru producerea serului antitetanic.

„În momentul în care a trebuit să ne refugiem, au mutat inclusiv Institutul de Seruri și Vaccinuri la Iași. Imaginați-vă că aveți un laborator de cercetare, cu o biobază grozavă, cu animale mai mari sau mai mici, dar în perioada respectivă vorbim despre cai. Au mutat toată logistica și toate animalele din biobaza respectivă, caii, care erau pregătiți pentru a obține serul antitetanic atât pentru oameni, dar și pentru animale.

Pe vremea aceea, vorbim despre serul antitetanic pe care îl foloseam în armată, pentru ostași, pentru populația civilă și pentru animale. Noi am făcut-o. Imaginați-vă câtă putere de muncă și câtă strădanie să muți un institut de seruri și vaccinuri pentru a-l proteja!

În acea perioadă, tot ce vedeți în campus a fost ocupat de trupe și s-a distrus destul de mult patrimoniu. Vă dați seama că atunci când este război nu mai ține nimeni cont că această bibliotecă este de patrimoniu. Pur și simplu este un loc în care mănânci, îți depozitezi muniția și așa mai departe.

Deci ei s-au mutat acolo și au revenit. Asta înseamnă determinare, dragoste de cercetare, de știință, și este extraordinar de impresionant”, a spus conf. univ. dr. Iuliana Ionașcu la emisiunea DC Anima, de pe DC News. 

