Fostul campion de raliuri și expert în conducere defensivă Titi Aur a explicat, în emisiunea DC Conducem de la DC News, moderată de Florin Răvdan, un caz extrem de grav de pe șoselele din România.

În emisiunea DC Conducem, Titi Aur a comentat un clip din trafic, în care apare o mașină albă, ce merge în coloană, cu o viteză mai redusă, în spatele unui TIR. Două tinere apar stând pe portiera autovehiculului aflat în mers.

Titi Aur a criticat dur comportamentul, evidențiind lipsa de conștientizare a riscurilor și încălcarea regulilor rutiere. Mai mult, expertul în conducere defensivă a avertizat că astfel de gesturi transmit un mesaj greșit de ignorare a regulilor rutiere, mai ales în rândul tinerilor, care văd deplasarea cu mașina ca fiind o formă de distracție iresponsabilă.

„Lipsă totală de conștientizare a pericolului”, avertizează Titi Aur

„Aceste imagini din video-ul prezentat ne transmit ce înțeleg acești tineri despre modul de a conduce, bănuiesc că și în mașină sunt tot tineri, fete / băieți, care încearcă să braveze, să facă lucruri. În primul rând, nu ai voie să pleci de pe loc fără centură. În al doilea rând, nu ai voie să ieși pe geam. Este total interzis, dar nu este numai de cât de interzis este sau ilegal, ci este și de ce mesaj transmiți, ce atitudine ai față de siguranța rutieră. Este o lipsă totală de conștientizare a pericolului. Da, la viteza asta nu e periculos așa ceva, poți să alergi și pe lângă mașină, dar faptul că îți permiți să faci asta spune foarte multe lucruri despre modul în care văd ei siguranța rutieră. Nu ne așteptăm ca această mașină și acest grup de tineri, în momentul când drumul se va elibera, să poarte toți centură de siguranță, să respecte viteza și regulile de circulație”, a declarat Titi Aur.

„Ei transmit că nu contează, nu îi interesează, ci îi văd făcând nebunii. La viteza asta în care au fost filmați, viteză mai redusă, s-au gândit ce nebunii să facă. Au zis: Hai să ieșim pe geam. Atmosfera din mașină e una de show, de glumă, în niciun caz de seriozitate, de siguranță. Asta înseamnă că, pentru ei, deplasarea cu mașina poate fi orice, dar nu o treabă serioasă. Modul în care gândesc cei din mașină este evident: Nu contează ce este pe stradă, noi facem ce vrem, cum vrem”, a spus Titi Aur, instructor de conducere defensivă, la emisiunea DC Conducem, de la DC News.

Amintim că la începutul lunii aprilie mai multe tinere au fost surprinse, într-un clip postat pe rețelele sociale, ieșite pe geam într-o mașină aflată în mers, într-o parcare din Cluj. Polițiștii s-au autosesizat și au sancționat-o drastic pe șoferiță.