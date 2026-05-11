Româncă din Italia, acuzată că și-a ucis soțul cu 24 de ani mai în vârstă. Arma folosită: o ramă de tablou

Potrivit informațiilor din anchetă, citate de fanpage.it, tragedia a avut loc la sfârșitul lunii aprilie, în cartierul Primavalle din Roma, în Primavalle. În timpul unui conflict, o femeie de 36 de ani, Monica Belciug, l-a agresat pe partenerul său, Alberto Pacetti, în vârstă de 60 de ani.

Atac violent în locuință: lovit cu obiecte contondente

Bărbatul a fost lovit în mod repetat în zona feței și a capului cu obiecte găsite în locuință, printre care rama unui tablou și o bară de cuier. Loviturile i-au provocat răni grave.

După incident, a fost declanșată alerta de urgență. Echipajele medicale au intervenit rapid și l-au transportat pe bărbat cu ambulanța către Policlinico Gemelli. Acesta a murit la scurt timp după sosirea la spital.

Ancheta poliției și intervenția criminaliștilor

La fața locului au ajuns imediat echipele de criminaliști și polițiștii din cadrul secției Primavalle. Locuința a fost izolată, iar probele au fost ridicate pentru analiză. După primele verificări, anchetatorii au stabilit că între cei doi exista o relație de concubinaj și că violența a izbucnit în timpul unei dispute.

Pe baza probelor, procurorii au cerut arestarea preventivă a femeii. Judecătoarea de drepturi și libertăți, Maria Gaspari, a emis mandat de arestare în arest preventiv.

Monica Belciug a fost reținută și dusă în custodie. Ancheta a scos la iveală și faptul că „femeia avea antecedente penale pentru infracțiuni împotriva persoanei”. Cazul rămâne în atenția autorităților italiene, iar procurorii continuă cercetările pentru a stabili exact dinamica agresiunii.