ANALIZĂ DCNEWS | Ce se întâmplă acum în Spania: Cum gestionează alerta de hantavirus și ce impact are subiectul în spațiul public

Nava de croazieră MV Hondius, unde a fost detectat un focar de hantavirus, a ajuns duminică dimineaţa pe insula spaniolă Tenerife din Canare, iar în aceste momente are loc debarcarea celor peste 100 de pasageri şi membri ai echipajului.

DC News l-a contactat pe jurnalistul Marius Dobrescu pentru a comenta acest subiect și a oferi mai multe informații despre situația din Spania. Potrivit acestuia, operațiunea de evacuare se desfășoară etapizat, fără ca pasagerii navei să intre în contact cu populația locală, sub coordonarea autorităților spaniole și a Organizației Mondiale a Sănătății. Ulterior, aceștia vor fi transportați către spitale sau repatriați în țările lor de origine.

Potrivit jurnalistului, deși virusul este diferit de COVID-19, autoritățile au instituit măsuri stricte de supraveghere și carantinare pentru a preveni orice risc de răspândire.

„Acum au urcat la bord echipajele medicale. În momentul de față, toți pasagerii, din câte au anunțat oficial, sunt asimptomatici, adică nu prezintă acele caracteristici ale virusului.

Primii care vor fi debarcați de pe vapor sunt spaniolii. Sunt 13 turiști și un membru al echipajului și vor fi aduși la Madrid la Spitalul Militar. Ei, aici, nu vor fi introduși direct în acea carantină severă cum s-ar face dacă ar fi bolnavi din cauza acestui virus.

Vor fi plasați în carantină, vor fi supravegheați în interiorul spitalului și, în situația în care se confirmă că unul dintre ei este infectat, atunci va fi internat într-o sală special amenajată pentru situații foarte grave.

Apoi, cei care vor coborî de pe vapor sunt olandezii, care sunt responsabili pentru a-i prelua și pe cetățenii germani, belgieni și greci și o parte din echipaj, iar ultimii care vor fi coborâți de pe vapor sunt australienii care vor trimite un avion și mâine de dimineață vor fi repatriați în Australia.

Tot mâine de dimineață, Olanda va trimite un alt avion pentru a prelua cetățenii altor țări care nu sunt membre ale Uniunii Europene și care nu au reușit până în momentul de față să trimită aceste avioane pentru a-și repatria cetățenii”, a spus jurnalistul Marius Dobrescu.

Ce impact are subiectul în spațiul public

Întrebat ce impact are subiectul în spațiul public, jurnalistul Marius Dobrescu a explicat că acesta a fost tratat încă de la început cu transparență, au fost prezentate informații despre virus, măsuri de protecție și cadrul legal aplicat în cazul pasagerilor carantinați.

Potrivit acestuia, autoritățile au încercat să evite panicarea populației și au oferit informații clare, iar OMS a transmis că nu este vorba despre o pandemie și că riscul este considerat scăzut.

„Este un subiect destul de mult dezbătut, dar este o diferență față de cum vedem noi că este în România acel breaking news. Aici, subiectul a fost prezentat din primul moment, s-au discutat toate posibilitățile, pornind de la ce înseamnă acest virus, cum ne putem proteja, ajungându-se până la cadrul legal care trebuie aplicat în situația în care acești cetățeni, care vor debarca pe teritoriul spaniol, vor fi carantinați. Adică ce presupune acest lucru, care sunt actele normative care justifică așa ceva și ce trebuie să se întâmple.

Practic, au fost explicate toate aceste poziții în presă pentru ca lumea să nu se sperie, să nu se gândească că avem de-a face cu o pandemie cum a fost în timpul COVID-19.

De altfel, ieri după-amiază a sosit aici chiar președintele Organizației Mondiale a Sănătății, care a mulțumit Spaniei pentru implicarea pe care a avut-o în această situație, pentru faptul că spaniolii au reacționat la cererea OMS-ului pentru a gestiona această situație, fiind cea mai apropiată țară care avea pregătirea necesară și echipamentele necesare pentru a gestiona o astfel de situație destul de gravă.

El i-a asigurat pe oameni că nu discutăm despre o pandemie, că este un virus care nu se propagă precum COVID-19, că lucrurile trebuie privite cu calm și că autoritățile știu exact ce trebuie să facă”, a spus jurnalistul Marius Dobrescu.

Tensiuni între autorități privind acostarea navei în Tenerife

De asemenea, Marius Dobrescu a povestit o situație tensionată care a avut loc azi-noapte în Tenerife. Potrivit acestuia, au existat niște neînțelegeri între autoritățile centrale și cele locale cu privire la acostarea navei și condițiile de evacuare. Situația a fost soluționată rapid, operațiunea urmând să decurgă conform planului stabilit inițial de autorități.

„Vă voi povesti o situație care a atras atenția și a fost un subiect destul de mult dezbătut azi-noapte.

Spania este diferită de România ca organizare. La nivelul Spaniei, vorbim de comunități autonome. Fiecare comunitate gestionează, prin atribuțiile constituționale, anumite domenii, iar unul dintre ele este cel al sănătății.

După ce aseară, în Tenerife, au sosit mai mulți miniștri spanioli - al Sănătății, al Dezvoltării Regionale - la un moment dat, undeva în jurul orei 1:00, președintele Comunității Autonome a declarat că el refuză ca vaporul să acosteze în raza portului din Tenerife pe motiv că nu există suficient de multe informații legate de modul în care vor fi protejați cetățenii și faptul că nava se va afla pe teritoriul spaniol mai mult de 12 ore, cum se convenise inițial între guvernul central și autoritățile locale.

Motivul era că ultima țară care ar fi trimis avionul, Australia, ar fi depășit acest termen de 12 ore, adică de la ora 7:00 la 19:00 în care s-ar fi produs evacuarea cetățenilor de la bordul navei, că, de fapt, ar fi fost 36 de ore și că el nu este de acord cu acest lucru pentru că nu are garanții suficiente că virusul nu va fi transmis.

Toată lumea s-a inflamat în această situație pentru că nimeni nu mai înțelegea. El a declarat: „Voi instrui șeful autorității portuare să nu permită navei să intre în raza portului”. A fost o perioadă de o jumătate de oră de discuții intense. Toată presa a explodat și a prezentat situația. Nimeni nu mai înțelegea ce se întâmplă. Adică tot dispozitivul era pregătit pentru a prelua cetățenii de la bordul navei, aterizaseră deja mai multe avioane și nimeni nu mai înțelegea ce se întâmplă.

A fost o chestiune de context politic, el fiind reprezentantul principalului partid de opoziție. Oricum, a fost foarte repede soluționată problema, undeva în jurul orei 2:00. Șefa Autorității Portuare a emis un comunicat în care a precizat foarte clar că nava va putea intra în raza exterioară a portului și că operațiunile se vor desfășura fără niciun fel de probleme”, a spus jurnalistul Marius Dobrescu în exclusivitate pentru DC News.

