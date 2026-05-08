Focarul de hantavirus de pe nava de croazieră, gestionat: Pasagerii vor fi evacuați controlat și trimiși în carantină în țările de origine

Potrivit informațiilor transmise de autorități, pasagerii vor fi debarcați controlat în portul Tenerife, în cadrul unei operațiuni coordonate între mai multe state, urmând ca aceștia să fie preluați de aeronave trimise de țările de origine și evaluați medical. Ulterior, toți pasagerii vor intra în carantină și vor fi monitorizați, măsurile fiind menite să prevină orice posibilă răspândire a virusului în afara navei.

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) a trimis un expert din Grupul operativ de sănătate al UE pe nava de croazieră afectată de focarul de hantavirus Andes, ca parte a unui efort comun de investigare a focarului și de coordonare a răspunsului de sănătate publică împreună cu statele membre relevante.

„Există încă multe necunoscute în legătură cu acest focar de hantavirus și este important să adoptăm o abordare precaută în acest moment pentru a reduce riscul de transmitere ulterioară. Un expert ECDC se află la bordul navei pentru a obține informații suplimentare și pentru a sprijini măsurile de sănătate publică”, a declarat dr. Pamela Rendi-Wagner.

ECDC a transmis recent că, în baza dovezilor actuale, riscul pentru populația generală din Europa rămâne foarte scăzut, iar transmiterea extinsă nu este anticipată. Orice transmitere ar fi probabil limitată, datorită modului de contact necesar și măsurilor de prevenire și control al infecțiilor aplicate la bord și în timpul debarcării.

În momentul de față, există incertitudini semnificative, iar investigațiile sunt în curs de desfășurare pentru a determina unde și cum au contractat persoanele virusul și cât de extinsă a fost expunerea în rândul pasagerilor și echipajului.

ECDC lucrează în coordonare cu autoritățile naționale din Spania, Olanda, alte țări UE/SEE, Regatul Unit și OMS pentru a evalua informațiile disponibile și a sprijini răspunsul de sănătate publică. ECDC colaborează, de asemenea, cu laboratorul european de referință pentru agenți patogeni emergenți, zoonotici și transmiși de rozătoare, pentru a consolida capacitatea de diagnostic.

CDC monitorizează îndeaproape situația călătorilor americani aflați la bordul navei de croazieră

De asemenea, Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din SUA monitorizează îndeaproape situația călătorilor americani aflați la bordul navei de croazieră, iar prioritatea principală rămâne sănătatea și siguranța tuturor pasagerilor americani. Departamentul de Stat coordonează un răspuns integrat, la nivelul întregului guvern, care include contactul direct cu pasagerii, coordonarea diplomatică și colaborarea cu autoritățile sanitare naționale și internaționale.

În calitate de lider mondial în securitatea sanitară globală, guvernul SUA își folosește experții de top în domeniul sănătății pentru a ghida răspunsul la această situație în evoluție. CDC colaborează îndeaproape cu partenerii internaționali pentru a oferi asistență tehnică și îndrumări pentru a reduce riscurile.

Potrivit CDC, în acest moment, riscul pentru populația americană este extrem de scăzut. Experții îi îndeamnă pe toți americanii aflați la bordul navei să urmeze îndrumările oficialilor din domeniul sănătății în timp ce aceștia lucrează pentru a-i aduce acasă în siguranță.

SUA pregătesc un zbor pentru repatrierea pasagerilor americani de pe MV Hondius

Statele Unite au anunţat vineri că pregătesc un zbor de evacuare a pasagerilor americani care se află pe vasul de croazieră MV Hondius, afectat de un focar de hantavirus şi care se află în drum spre Insulele Canare, informează AFP şi Agerpres.

Departamentul de Stat organizează un zbor de repatriere în scopul facilitării reîntoarcerii în deplină siguranţă a pasagerilor americani aflaţi pe vas, a declarat un purtător de cuvânt al ministerului.

Comunicăm direct cu americanii aflaţi la bord şi suntem pregătiţi să furnizăm asistenţă consulară după sosirea navei în Tenerife, a adăugat el.

Pe lista pasagerilor aflaţi la bordul vasului figurează 17 americani.

Autorităţile sanitare americane (CDC) au declarat miercuri că urmăresc îndeaproape situaţia călătorilor americani de la bordul vasului de croazieră M/V Hondius, adăugând că la această oră, riscul pentru populaţia americană este extrem de scăzut

Guvernul spaniol raportează un caz suspect de hantavirus în Alicante

Secretarul de stat pentru Sănătate, Javier Padilla, a anunțat un caz suspect de hantavirus în Alicante. Este vorba despre o pasageră care a fost în același avion cu pacienta decedată la Johannesburg, după ce aceasta a contractat virusul la bordul navei de croazieră MV Hondius.

De asemenea, mai există o altă persoană care a călătorit cu același zbor, a petrecut o săptămână în Barcelona și apoi s-a întors în țara de origine, Africa de Sud. Nu se știe dacă aceasta a prezentat simptome.

Padilla a mai precizat că niciunul dintre cei 14 pasageri spanioli aflați pe navă nu s-a opus carantinei voluntare, măsură menită să reducă riscul de răspândire a focarului, care a dus până acum la trei decese.

Potrivit acestuia, o echipă a Ministerului Sănătății se va deplasa mâine la Tenerife, unde nava de croazieră este așteptată să acosteze duminică. Pasagerii vor fi debarcați cu ambarcațiuni, iar cetățenii spanioli vor fi transportați cu un avion militar la Madrid.

Spania coordonează cu 22 de țări repatrierea celorlalți pasageri, în număr de peste o sută.



Când vom ști exact dacă persoanele respective s-au infectat cu hantavirus

Dr. Adrian Marinescu, director medical la Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș”, a vorbit despre acest subiect, în exclusivitate pentru DC News, și a explicat că lucrurile se vor clarifica în următoarele 24-48 de ore. Prin urmare, mâine sau poimâine, cel târziu, vom ști exact dacă persoanele respective s-au infectat cu hantavirus sau este vorba doar despre o viroză banală.

Experţii OMS se grăbesc să scrie un ghid de recomandări

În timp ce nava de croazieră afectată de un focar de hantavirus se îndreaptă spre Insula Tenerife (Spania), reprezentanţii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) se grăbesc să elaboreze recomandări detaliate privind măsurile care trebuie să fie luate în continuare pentru cei aproape 150 de pasageri, atunci când aceştia vor ajunge, în sfârşit, pe uscat, în cursul zilei de duminică, informează Reuters.

Focarul de hantavirus - care a cauzat moartea a trei persoane din cel puţin opt cazuri suspecte sau confirmate - este primul care a fost înregistrat vreodată pe o navă de croazieră, aşadar sunt necesare anumite protocoale noi.

Şase foşti şi actuali oficiali ai OMS şi experţi în hantavirusuri au declarat că focarul epidemiologic ar putea fi gestionat prin adaptarea măsurilor standard de sănătate publică, cum ar fi izolarea pasagerilor bolnavi şi a celor care ar fi putut intra în contact cu aceştia. Niciunul dintre pasagerii aflaţi pe navă nu prezintă simptome în prezent, a transmis operatorul navei.

Sfaturi din Argentina

Autorităţile medicale solicită, de asemenea, sfaturi din Argentina, unde un focar anterior al virusului Anzi, aceeaşi tulpină ca cea depistată pe navă, a fost eradicat în anul 2019.

"Dacă respectăm măsurile de sănătate publică şi lecţiile învăţate din experienţa Argentinei, putem întrerupe acest lanţ de transmitere. Nu ar trebui să fie o epidemie de amploare", a declarat Abdi Rahman Mahamud, directorul departamentului de operaţiuni de alertă şi de reacţie la urgenţe sanitare din cadrul OMS.

El a dezvăluit că accentul se va pune pe izolarea persoanelor bolnave, precum şi pe monitorizarea şi plasarea în carantină a celorlalţi pasageri, sub rezerva unor decizii ale guvernelor naţionale.

În prezent, pasagerii de pe MV Hondius sunt clasificaţi în categorii de contacte cu risc ridicat şi contacte cu risc scăzut, în funcţie de interacţiunile lor cu călătorii bolnavi, a precizat OMS. Urmărirea contactelor este esenţială şi pentru cei care au părăsit deja nava de croazieră.

Se cunoaşte că tulpina Anzi a hantavirusului se răspândeşte prin contact apropiat şi prelungit, în principal atunci când un pacient este deja simptomatic. Această informaţie se bazează în mare parte pe singurul focar cunoscut până acum în cadrul căruia tulpina Anzi s-a răspândit între oameni în Argentina în 2018-2019, când 34 de persoane au fost infectate şi 11 dintre ele au murit.

"Am învăţat mai ales că, odată ce sunt implementate măsuri de bază de distanţare socială, care sunt, în esenţă, foarte simple - 'stai acasă când nu te simţi bine' -, acestea dus la scăderea circulaţiei virusului, iar focarul s-a stins", a declarat Gustavo Palacios, profesor la Icahn School of Medicine at Mount Sinai, din Statele Unite, care este originar din Argentina şi coautor al unui articol foarte important despre acel focar epidemiologic.

Gustavo Palacios şi alţi experţi au oferit consultanţă pentru OMS cu privire la noul focar încă din data de 2 mai, a dezvăluit el, adăugând că speră să se acorde de acum înainte mai multă atenţie riscurilor generate de hantavirusuri, care pot avea rate de mortalitate de până la 50%.

Câteva planuri puse în aplicare

Unele guverne au început deja să elaboreze planuri: Guvernul britanic a anunţat vineri dimineaţă că îşi va repatria cetăţenii cu un zbor ce va fi supus unor măsuri stricte de controlare a infecţiilor, iar pasagerilor li se va cere apoi să se izoleze timp de 45 de zile, urmând să fie şi testaţi, în caz de nevoie.

Krutika Kuppalli, profesor-asociat de medicină la Centrul Medical Southwestern din cadrul Universităţii Texas din Statele Unite, care a lucrat în trecut la protocoalele sanitare împotriva mpox formulate de OMS, a declarat că pot fi adoptate anumite măsuri care se bazează pe epidemii anterioare.

"Este acelaşi principiu ca în cazul rujeolei sau al Ebola. Urmărirea cazurilor de contact nu se schimbă", a spus ea.

OMS a precizat joi seară că încă lucrează pentru a finaliza ghidul de recomandări pentru acest focar epidemiologic.

Când va avea loc debarcarea pasagerilor de pe MV Hondius

Debarcarea pasagerilor de pe nava de croazieră MV Hondius, afectată de un focar de hantavirus, va trebui să aibă loc între duminică la prânz şi luni, aceasta fiind "singura fereastră" posibilă pentru evacuare din cauza condiţiilor meteorologice, a anunţat vineri un oficial din Guvernul regional din Insulele Canare, unde vasul este aşteptat să sosească peste două zile, informează AFP.

"Singura fereastră de care dispunem pentru a duce a bun sfârşit această operaţiune este cuprinsă între duminică la prânz şi până când condiţiile meteorologice se vor schimba începând de luni", a declarat în faţa reprezentanţilor presei Alfonso Cabello, viceministru în Cancelaria Guvernului Regional din Canare, evocând pentru ziua de luni "vânt şi hulă".

MV Hondius nu va fi autorizat să acosteze în portul local şi va arunca ancora în apele din largul insulei Tenerife, urmând ca pasagerii să fie transferaţi apoi în port cu ajutorul unei ambarcaţiuni mai mici.

De acolo, ei vor fi conduşi cu un autobuz la Aeroportul Tenerife Sud.

"Dacă operaţiunea nu va fi încheiată până luni, atunci nava va trebui să îşi continue cursa. Deoarece condiţiile de navigaţie se vor schimba foarte mult în proximitatea portului", a adăugat Alfonso Cabello.

"Nava va trebui să plece", a insistat el, avertizând că, dincolo de acel termen, "nicio altă operaţiune nu va putea fi realizată înainte de sfârşitul lunii mai, dată la care vor reveni condiţiile meteo ideale".

De asemenea, oficialul din Insulele Canare a precizat că nava este aşteptată să ajungă duminică dimineaţă, în zori, între orele locale 03:00 şi 05:00 (01:00 - 03:00 GMT), confirmând astfel o informaţie difuzată de Serviciile de urgenţă spaniole, care anunţaseră că, dacă vasul îşi menţine viteza actuală, va ajunge în zonă mai repede decât orarul prevăzut.

Va fi important şi ca avioanele de repatriere "să se afle deja la sol în noaptea de sâmbătă spre duminică sau în cursul dimineţii de duminică", a insistat Alfonso Cabello, în contextul în care aceste evacuări de la Aeroportul Tenerife Sud sunt gestionate de ţările de origine ale pasagerilor aflaţi pe vasul de croazieră, potrivit Agerpres.

