Emiratele Arabe Unite anunţă că au fost atacate din nou de Iran

Emiratele Arabe Unite (EAU) au anunţat vineri că au fost din nou atacate de Iran, apărarea aeriană interceptând mai multe rachete şi drone, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării, relatează dpa.

Ministerul a precizat că a interceptat atacurile, în timp ce autoritatea naţională de urgenţă i-a îndeamnat pe locuitori pe platforma socială X să rămână în locuri sigure şi să urmeze instrucţiunile oficiale. De asemenea, a avertizat oamenii să nu se apropie şi să nu fotografieze fragmente care cad. Nu au fost furnizate până în prezent informaţii privind ţintele vizate.

Au fost și alte lovituri în cursul acestei săptămâni

EAU a fost lovită de atacuri iraniene mai devreme în cursul acestei săptămâni pentru prima dată de la armistiţiul care a intrat în vigoare în urmă cu circa patru săptămâni.

Iranul a precizat că acele lovituri au fost un răspuns la o iniţiativă a SUA a de ajuta navele să tranziteze prin Strâmtoarea Ormuz lansată luni. Preşedintele Donald Trump a suspendat iniţiativa marţi, pentru a da mai multe şanse încheierii unei păci cu Iranul.

Joi, SUA au lansat lovituri asupra unor ţinte din Iran după un atac iranian asupra unor distrugătoare americane în Strâmtoarea Ormuz. Teheranul a replicat că SUA au încălcat armistiţiul unilateral pe care Trump l-a prelungit pe termen nedefinit şi a avertizat că va răspunde, conform Agerpres.

