ANM, avertizare generală de ploi. Județele vizate de Cod Galben și prognoza meteo specială pentru Capitală
Data publicării: 08 Mai 2026

ANM, avertizare generală de ploi. Județele vizate de Cod Galben și prognoza meteo specială pentru Capitală
Autor: Doinița Manic

imagine cu ploaie ANM a emis și două Coduri Galbene de ploi. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

ANM a emis o avertizare generală de ploi și instabilitate atmosferică.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare generală de instabilitate atmosferică, valabilă în intervalul 8 mai, ora 12:00 – 10 mai, ora 10:00.

Meteorologii anunță că în intervalul menționat, la munte, în sud-vestul, sudul, centrul și estul țării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse în general moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze de 35...50 km/h) și pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp.

Cod Galben de ploi, valabil astăzi până la ora 22:00

Totodată, ANM a emis un Cod Galben și anunță cantități de apă însemnate, instabilitate atmosferică, astăzi, până la ora 22:00.

Zone afectate: în cea mai mare parte a Moldovei și local în Carpații Orientali și Meridionali

Potrivit ANM, astăzi, 8 mai, de la ora 12:00 până la ora 22:00, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Carpații Orientali și Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și izolat intensificări ale vântului (rafale de 50...60 km/h) și grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de 30...40 l/mp.

Cod Galben de ploi și mâine, 9 mai

Un alt Cod Galben anunță ploi în intervalul 9 mai, ora 03:00 – 9 mai, ora 13:00.

Zone afectate: cea mai mare parte a Olteniei, nord-vestul și nordul Munteniei

În cea mai mare parte a Olteniei, precum și în nord-vestul și nordul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și izolat intensificări ale vântului (rafale de 50...60 km/h) și grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de 30...40 l/mp.

Prognoza meteo specială pentru Capitală

În plus, ANM a emis prognoza meteo specială pentru București, valabilă în intervalul 8 mai, ora 10:00 - 10 mai, ora 10:00.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 8 mai, ora 10:00 - 9 mai, ora 09:00, în București vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, iar mai ales seara și noaptea vor fi înnorări, averse și posibil descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura maximă va fi de 25...27 de grade, iar cea minimă de 12...14 grade.

În schimb, în intervalul 9 mai ora 09:00 - 10 mai, ora 10:00, vremea se va răci. Temporar vor fi înnorări, averse și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 22 de grade, iar cea minimă va fi de 11...13 grade.

În intervalul 08 mai, ora 10 - 10 mai, ora 10, Municipiul București nu se va afla sub incidența mesajelor de informare sau atenționare meteorologică.

