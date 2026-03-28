Cod Portocaliu de ninsori și vânt puternic. ANM, zonele vizate

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă dimineaţa, două avertizări nowcasting, valabile până la ora 12:00, de Cod Portocaliu de ninsoare şi vânt puternic în zonele de munte, la peste 1.800 m, din judeţele Braşov, Argeş, Prahova şi Dâmboviţa, transmite Agerpres.

Potrivit meteorologilor, în zonele menţionate se va semnala ninsoare însoţită de vânt puternic cu viteza la rafală de 85-120 km/h, care determină scăderea vizibilităţii sub 50 m.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.