Data actualizării: 09:30 28 Mar 2026 | Data publicării: 09:29 28 Mar 2026

Cod Portocaliu de ninsori și vânt puternic. ANM, zonele vizate
Autor: Doinița Manic

imagine cu ninsoare, ger ANM a emis două avertăzări de tip Cod Portocaliu de ninsoare şi vânt puternic. Sursa foto: Agerpres

ANM a emis Cod Portocaliu de ninsori și vânt puternic!

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă dimineaţa, două avertizări nowcasting, valabile până la ora 12:00, de Cod Portocaliu de ninsoare şi vânt puternic în zonele de munte, la peste 1.800 m, din judeţele Braşov, Argeş, Prahova şi Dâmboviţa, transmite Agerpres.

VEZI ȘI: Vremea se răcește și vin ninsorile, la sfârșit de martie. Florinela Georgescu, ANM: Temperaturi sub zero grade

Potrivit meteorologilor, în zonele menţionate se va semnala ninsoare însoţită de vânt puternic cu viteza la rafală de 85-120 km/h, care determină scăderea vizibilităţii sub 50 m.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

