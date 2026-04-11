DCNews Vremea ANM: Cum va fi vremea în noaptea de Înviere
Data publicării: 11:51 11 Apr 2026

ANM: Cum va fi vremea în noaptea de Înviere
Autor: Mihai Ciobanu

inviere hristos paste lumina Învierea lui Iisus Hristos. Sursa foto: Agerpres

Prognoză ANM actualizată.

Noaptea de Înviere va aduce un regim termic mai rece decât în mod obişnuit pentru această perioadă din an, la nivel naţional şi în Bucureşti, însă începând din prima zi de Paşte, valorile termice maxime vor consemna o uşoară creştere şi vor tinde spre 17 grade, a declarat, sâmbătă, pentru Agerpres, meteorologul de serviciu al Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Oana Păduraru.

"În cursul nopţii care urmează, în Noaptea de Înviere, ne aşteptăm ca, din punct de vedere termic, să avem în continuare parte de o vreme mai rece decât în mod obişnuit pentru această perioadă din an. În depresiuni, minimele vor coborî chiar în jurul a -5 grade Celsius, însă în zona Litoralului vor fi cele mai ridicate valori termice din cursul nopţii, în jur de 5, poate chiar 6 grade Celsius. În zona Capitalei, estimăm în continuare o minimă termică cuprinsă între 2 şi 4 grade Celsius, cu precizarea că aceste valori minime din timpul nopţilor se realizează îndeobşte în a doua jumătate a nopţii. În acelaşi timp, vor fi şi înnorări, mai ales în partea de est a ţării, în special în zona Moldovei, unde mai sunt aşteptate ploi slabe şi trecătoare. Probabilitate de ploaie va mai fi şi în zona Dobrogei şi în jumătatea estică a Munteniei. Chiar şi în Capitală sunt condiţii reduse să fie câţiva stropi de ploaie", a menţionat Păduraru.

Prognoză pentru prima şi a doua zi de Paşti

Potrivit specialistei, pentru ziua de duminică, temperaturile maxime vor oscila între 9 şi 17 grade, cu cele mai ridicate valori în partea de sud-vest a ţării.

"În cursul zilei de mâine, prima zi de Paşte, ne aşteptăm la o uşoară creştere a valorilor termice. Astfel, în zona Capitalei, vom avea o maximă de 14, poate chiar 15 grade Celsius. Vor fi şi intervale cu soare, dar există în continuare condiţii pentru ploi de scurtă durată. În acelaşi timp, înnorările vor fi persistente, tot cam în jumătatea de sud şi de sud-est a ţării, şi ne aşteptăm în continuare la episoade scurte de ploaie. Temperaturile, la nivelul întregii ţări, vor fi cuprinse, în general, între 9 şi 17 grade, cu cele mai ridicate valori în partea de sud-vest a teritoriului", a afirmat Oana Păduraru.

Aceasta a adăugat că, din a doua zi de Paşte, vremea va continua să se încălzească, iar pe timpul zilei valorile termice vor depăşi frecvent 15 grade.

"Deja, de luni încolo, intrăm într-un proces de încălzire, să spunem mai semnificativ, pentru că temperaturile, cel puţin în vestul ţării, vor ajunge, până spre finalul săptămânii viitoare, să atingă şi chiar să depăşească valori de 20 - 22 de grade Celsius. Chiar şi în celelalte regiuni, maximele tehnice vor fi frecvent peste 15 grade Celsius. Cel puţin din punct de vedere termic, ploile vor mai fi prezente în zona ţării noastre, dar pe arii foarte restrânse, trecătoare, pentru intervale scurte de timp şi slabe cantitativ ", a subliniat meteorologul ANM. 

