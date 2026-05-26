Aterizare de urgență la Reșița a unei aeronave IAR-330 de la Escadrila 712 Elicoptere Transport Giarmata

Potrivit MInisterului Apărării Naționale, marți, 26 mai 2026, “o aeronavă IAR-330, aparținând Escadrilei 712 Elicoptere Transport Giarmata, a întâmpinat o defecțiune tehnică în timpul executării unui zbor de instrucție. Aeronava a aterizat în siguranță în apropierea municipiului Reșița, iar echipajul aflat la bord, format din doi piloți și un mecanic de bord, este în afara oricărui pericol“.



Ministerul Apărării Naționale: Situația de la Reșița a fost gestionată conform procedurilor, iar personalul militar este în siguranță

În continuare, Ministerul Apărării Naționale spune că situația a fost gestionată corespunzător, iar personalul militar este în siguranță.

“Situația a fost gestionată în conformitate cu procedurile specifice aplicabile în astfel de cazuri, iar activitățile de verificare tehnică și evaluare sunt în desfășurare. Siguranța personalului și desfășurarea în condiții de securitate a activităților de zbor reprezintă priorități permanente ale Forțelor Aeriene Române“, conform unui comunicat al MApN.