Aterizare de urgență la Reșița a unei aeronave IAR-330 de la Escadrila 712 Elicoptere Transport Giarmata

O aeronavă IAR-330, care aparține Escadrilei 712 Elicoptere Transport Giarmata, a aterizat de urgență, marți, în proximitatea municipiului Reșița, din cauza unei defecțiuni tehnice.
Potrivit MInisterului Apărării Naționale, marți, 26 mai 2026, “o aeronavă IAR-330, aparținând Escadrilei 712 Elicoptere Transport Giarmata, a întâmpinat o defecțiune tehnică în timpul executării unui zbor de instrucție. Aeronava a aterizat în siguranță în apropierea municipiului Reșița, iar echipajul aflat la bord, format din doi piloți și un mecanic de bord, este în afara oricărui pericol“.
În continuare, Ministerul Apărării Naționale spune că situația a fost gestionată corespunzător, iar personalul militar este în siguranță.
“Situația a fost gestionată în conformitate cu procedurile specifice aplicabile în astfel de cazuri, iar activitățile de verificare tehnică și evaluare sunt în desfășurare. Siguranța personalului și desfășurarea în condiții de securitate a activităților de zbor reprezintă priorități permanente ale Forțelor Aeriene Române“, conform unui comunicat al MApN.
de Anca Murgoci