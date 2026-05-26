Familia regală are un nou superstar! Beatrice și Eugenie, „retrogradate”

În timp ce prințesele Beatrice și Eugenie se confruntă cu umilința unui nou val de știri despre tatăl lor, Andrew Mountbatten Windsor, momentul nu putea fi mai nepotrivit, notează Express. Recent, au apărut informații potrivit cărora surorile, considerate cândva persoane indezirabile de către Familia Regală extinsă, au început treptat să fie reintegrate în cercurile de la palat.

Totul a pornit de la zvonurile conform cărora regele Charles le-ar fi întins o ramură de măslin nepoatelor sale, invitându-le la Royal Ascot luna viitoare, deși se spune că prințul William, Catherine și regina Camilla privesc cu mai multă rezervă apropierea de cele două.

Apoi au apărut informații potrivit cărora Beatrice, în vârstă de 37 de ani, Eugenie, în vârstă de 36 de ani, și familiile lor au fost invitate și la viitoarea nuntă a vărului lor, Peter Phillips, cu Harriet Sperling, care va avea loc pe 6 iunie, la Biserica All Saints din Cirencester.

Acum însă, se crede că cele două surori își reconsideră participarea la ambele evenimente, după apariția titlurilor potrivit cărora poliția analizează acuzații conform cărora Andrew ar fi avut un comportament nepotrivit față de o femeie la Royal Ascot, în 2022.

Cazul lui Andrew este mai amplă decât se credea anterior

Vineri, Poliția Thames Valley a indicat că ancheta privind cazul lui Andrew este mai amplă decât se credea anterior și include și suspiciuni de comportament sexual inadecvat.

El a fost arestat în februarie, chiar în ziua în care a împlinit 66 de ani, și audiat sub avertisment oficial, fiind suspectat de abateri în exercitarea unei funcții publice, în legătură cu rolul său de trimis comercial al Marii Britanii.

Andrew a negat ferm orice acuzație de comportament nepotrivit, însă noul val de știri din presă nu putea veni într-un moment mai dificil pentru fiicele sale. În același timp, o altă membră a familiei regale, cu 14 ani mai tânără decât Eugenie și care în trecut părea o prezență retrasă la evenimentele oficiale, începe să se remarce tot mai mult și pare pregătită să ocupe cu ușurință spațiul lăsat liber de cele două surori.

Lady Louise Windsor urmează exemplul vărului său, prințul William

Lady Louise Windsor, în vârstă de 22 de ani, studiază literatura engleză la Universitatea St Andrews și urmează exemplul vărului său, prințul William, și al soției acestuia, Catherine.

Pe măsură ce regele Charles reorganizează monarhia după încoronare, iar prințul William își conturează viitorul cerc apropiat de membri activi ai Familiei Regale, Lady Louise le-a atras atenția.

Un expert regal susține, potrivit sursei citate, chiar că Lady Louise și-a „creat propriul rol” și va deveni „un adevărat atu”, pentru că nu face niciodată pași greșiți în spațiul public.

„Lady Louise este văzută tot mai mult drept unul dintre cei mai de încredere tineri membri ai familiei regale, în mare parte pentru că a reușit să evite dramele și controversele publice care au afectat alte ramuri ale familiei, iar acest tip de consecvență construiește încredere în timp”, susține expertul în relații publice Riley Gardiner.

Părinții ei, ducele și ducesa de Edinburgh, se bucură tot mai mult de popularitate în rândul britanicilor, care apreciază membrii activi ai Familiei Regale ce au agenda plină de apariții publice și evită scandalurile.

La începutul lunii mai s-a aflat că Louise a lucrat discret, în culise, ca unul dintre principalii organizatori ai Royal Windsor Horse Show.

Evenimentul, desfășurat pe domeniul din jurul Castelului Windsor, era considerat unul dintre preferatele regretatei regine Elizabeta a II-a.

„Lady Louise nu are deloc pretenții sau aroganță”

Nick Brooks Ward, directorul Royal Windsor Horse Show, a declarat pentru Vanity Fair: „Lady Louise este unul dintre organizatorii principali. Muncește foarte bine și este un adevărat atu pentru echipă. Nu are deloc pretenții sau aroganță. Este un loc de muncă real, plătit, și nu beneficiază de tratament special datorită numelui său”.

La fel ca bunica sa, Louise este pasionată de echitație și a început să practice conducerea trăsurilor, după ce a fost învățată de bunicul ei, regretatul prinț Philip.

Nu este însă prima dată când Lady Louise muncește. În vara anului 2022, ea a lucrat într-un centru de grădinărit pentru 6,83 lire pe oră.

Clienții au povestit că au văzut-o că lucra la casele de marcat și au lăudat-o pentru faptul că era „politicoasă și atentă”.

O persoană declara atunci: „Nu mi-a venit să cred că era Lady Louise. A trebuit să mă uit de două ori!”

Crăciunul trecut, tânăra aflată pe locul 17 în ordinea succesiunii la tron a fost văzută cum stătea pe podeaua unui tren intercity aglomerat, într-o călătorie de două ore de la Londra la Bristol. Ea lucra pentru universitate pe laptopul său, după ce a ales să nu călătorească la clasa întâi.