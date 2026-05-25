DCNews Stiri Iranul ar putea redeschide Strâmtoarea Ormuz la 30 de zile după un acord cu SUA privind încetarea conflictului
Data publicării: 25 Mai 2026

Iranul ar putea redeschide Strâmtoarea Ormuz la 30 de zile după un acord cu SUA privind încetarea conflictului
Autor: Tiberiu Vasile

Iranul ar putea redeschide Strâmtoarea Ormuz la 30 de zile după un acord cu SUA privind încetarea conflictului
Statele Unite şi Iranul discută un plan pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz la 30 de zile după un posibil acord de încetare a ostilităţilor.

SUA şi Iranul discută un plan de deschidere a strâmtorii Ormuz la circa 30 de zile după ce vor ajunge la un acord pentru a pune capăt ostilităţilor, a relatat luni ziarul Nikkei, citând o sursă diplomatică din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.

Iranul va proceda la eliminarea minelor din strâmtoare într-o perioadă de 30 de zile în urma unui acord, după care navele din toate ţările vor putea naviga liber şi în siguranţă, iar Iranul va înceta să mai perceapă taxe de tranzit, a consemnat Nikkei.

Încetarea focului convenită la începutul lunii aprilie ar urma să fie prelungită cu 60 de zile, existând planul de a purta discuţii privind programul nuclear al Iranului în timpul pauzei de două luni, a mai indicat Nikkei, conform Agerpres.

Trump vrea extinderea Acordurilor Abraham. Iranul este pe listă

Preşedintele american Donald Trump a afirmat luni că state ca Pakistanul, Qatarul, Egiptul, Iordania şi Turcia ar trebui să se alăture Acordurilor Abraham încheiate la Washington în 2020, în timpul primului său mandat prezidenţial, pentru normalizarea relaţiilor dintre Israel şi unele ţări arabe, transmite Reuters.

Trump a dezvăluit că a discutat sâmbătă cu lideri ai ţărilor pe care le-a numit, precum şi ai Bahreinului, care a semnat deja acordurile între popoarele considerate descendente ale patriarhului Avraam, şi ai Arabiei Saudite.

Un puzzle complex ce ar trebui să includă și Iranul

"Am declarat că după toată munca depusă de Statele Unite pentru a încerca să rezolve acest puzzle complex, ar trebui să fie obligatoriu ca toate aceste Ţări (majuscula îi aparţine - n. red.), cel puţin, simultan, să semneze Acordurile Abraham", a scris el în reţeaua sa Truth Social.

Preşedintele a adăugat că ţările numite ar fi onorate să aibă Iranul ca parte a acordurilor după ce se ajunge la un acord pentru încheiera războiului, conform Agerpres. 

