Demeter: Îi anunțăm pe ruși, vindem radioul cu 5 milioane/ UDMR îi cere demisia/ Decizia ministrului

UPDATE: "Mi s-au atribuit nişte afirmaţii pe care nu-mi amintesc să le fi făcut”

Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a caracterizat drept "surprinzătoare" înregistrările audio apărute în spaţiul public care îi sunt atribuite şi în care foloseşte un limbaj vulgar, menţionând că dacă acestea se vor "adeveri" a fi autentice, se va retrage din funcţie.

"Mi s-au atribuit nişte afirmaţii pe care nu-mi amintesc să le fi făcut. Mi s-au atribuit nişte afirmaţii de o gravitate care sunt contrazise de actele şi faptele mele, realizările mele de pe scena publică din 1993 încoace. Mi se atribuie o conduită care nu mă caracterizează. Nu mi-amintesc să fi avut loc o astfel de afirmaţie din partea mea. Nu mi-amintesc să fi spus acele cuvinte. Nu cred că eu sunt acea persoană care spune că nu îl interesează interesul naţional", a afirmat, luni, Demeter Andras Istvan, într-o declaraţie video transmisă de Ministerul Culturii.

Demeter a adăugat că "dacă acest lucru s-ar adeveri", este dispus să se retragă din funcţia pe care o deţine.

"Nu am altă explicaţie decât aceea că cineva are alte interese. Cineva doreşte să discrediteze pe toată lumea. Prin mine, printr-o exprimare băgată în gura mea, cu sau fără tehnologie modernă, cu sau fără ajutorul inteligenţei artificiale, rămâne de văzut. Va trebui şi voi face demersurile pentru ca autorităţile competente în materie de a face analizele respective să spună dacă, într-adevăr, acea înregistrare este autentică sau nu. Şi dacă acest lucru s-ar adeveri, atunci sunt dispus să fac tot ceea ce trebuie şi nu trebuie să fac mare lucru. Trebuie să mă retrag din funcţia pe care o deţin, trebuie să cer scuze tuturor pentru greşeala pe care aş fi făcut-o", a spus ministrul Culturii.

Ministrul Culturii, în timpul unei discuții cu angajați ai ministerului, rememorează un episod din 2012, când a fost audiat de Parchetul General într-un dosar privind achiziția Radio Chișinău de către Radio România.

”Zic: Doamna procuror, puteți să vă jucați cât vreți, dar dacă eu mă enervez, eu mă duc acum, că încă suntem în consiliul de administrație, toți ceilalți care am votat banii ăștia încă suntem în conducerea radioului,, mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radioul cu 5 milioane (n.red., de euro), dumneavoastră nu mai aveți pretinsul prejudiciu, statul român va câștiga, va fi pe profit. Și îmi bag p**a în interesul național, pentru că eu sunt ungur! Deci dumneavoastră ar trebui să-mi dați o statuie, că am făcut ce voi n-ați fost în stare, și dumneavoastră mă f**ți cu p**a îndoită aicea” arată înregistrarea făcută publică de mai multe site-uri.

Într-o discuție cu Știri de Maramureș, ministrul a spus, despre înregistrare: ”Nu neg că ea există (…) era despre dosarul Parchetului (…) Nu am ce să neg”. Demeter a insistat că a acționat în interesul României: ”Eu sunt ungur, cetățean român de etnie maghiară, dar (…) nu-mi reproșez nimic, pentru că am slujit (…) interesul României”.

Ulterior, într-un mesaj scris, ministrul Culturii a sugerat că înregistrarea poate fi editată.

Reacția UDMR

Csoma Botond precizează, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, că „UDMR se delimitează atât de limbajul vulgar, cât și de conținutul unor astfel de afirmații, incompatibile cu responsabilitatea unei funcții publice și de natură să afecteze încrederea în instituțiile statului și în valorile serviciului public“.

„Pentru Uniune, respectul față de interesul public, funcționarea democratică a instituțiilor și parcursul euroatlantic al României reprezintă principii clare și asumate.

Considerăm că, într-un astfel de context, demisia ministrului este gestul firesc și responsabil. Declarațiile de acest tip nu afectează doar imaginea unei persoane, ci proiectează efecte nedrepte și de durată asupra comunității maghiare și asupra reprezentării sale politice. Tocmai de aceea, este important ca responsabilitatea publică să fie asumată cu luciditate și decență.

În același timp, considerăm că această situație trebuie tratată cu echilibru și responsabilitate, fără instrumentalizare politică și fără transformarea unei controverse individuale într-un discurs care stigmatizează o întreagă comunitate etnică. Critica unor declarații sau comportamente nu poate justifica generalizările și etichetările colective“, mai precizează Csoma Botond pe Facebook.