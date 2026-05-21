Nicuşor Dan, consultări la Cotroceni cu liderii grupurilor parlamentare Uniţi pentru România, PACE şi neafiliaţi

UPDATE 5: Nicușor Dan a început consultările cu parlamentarii neafiliaţi

Președintele României, Nicușor Dan, a început consultările cu parlamentarii neafiliaţi, începând cu ora 11:00.

UPDATE 4: Chiriţă: Parlamentarii Uniţi pentru România vor susţine o formulă de guvernare pe care preşedintele o va propune

Parlamentarii Grupului Uniţi pentru România sunt pregătiţi să susţină o formulă de guvernare pe care preşedintele Nicuşor Dan o va considera potrivită pentru a fi învestită, un premier care va întruni cerinţele menţionate de şeful statului, a declarat joi deputatul Răzvan Chiriţă, liderul grupului. Afirmaţiile au fost făcute după discuţiile pe care reprezentanţii grupului parlamentar le-au avut cu şeful statului, precizează Agerpres.

Chiriţă a precizat că sprijinul pentru viitorul guvern este condiţionat de includerea în programul de guvernare a unor măsuri propuse de Uniţi pentru România.

"Programul de guvernare anterior a eşuat şi poziţionarea noastră politică a fost pentru susţinerea unei formule de viitoare de guvernare pe care preşedintele va aprecia să o investească, pentru un premier care va întruni anumite cerinţe pe care preşedintele le-a menţionat în spaţiul public şi pe care le-am punctat în cadrul discuţiilor de astăzi şi cu care suntem întru totul de acord. Ne-am exprimat dorinţa de a contribui la viitorul program de guvernare şi avem toată deschiderea pentru a susţine orice formulă pe care preşedintele o va găsi oportună pentru România", a afirmat deputatul Răzvan Chiriţă.

El a subliniat că discuţiile cu preşedintele nu au vizat nume de premieri sau formule de guvernare, ci situaţia economică şi politică a ţării. Parlamentarii i-au prezentat şefului statului o serie de măsuri pe care le consideră necesare într-un viitor program de guvernare.

Potrivit lui Chiriţă, parlamentarii din Grupul Uniţi pentru România vor susţine un candidat la funcţia de premier care va avea un program de guvernare ce va întruni şi o parte din solicitările lor.

"Putem susţine AUR la guvernare dacă AUR va primi din partea preşedintelui României mandat pentru formarea unei majorităţi, la fel precizăm că un viitor program de guvernare avansat de George Simion trebuie să cuprindă şi aspectele pe care noi le susţinem", a mai precizat Chiriţă, întrebat pe această temă.

El a mai spus că varianta alegerilor anticipate nu este o soluţie pentru România în acest moment.

"Prima noastră opţiune este pentru un premier politic şi nu tehnocrat", a mai precizat deputatul, menţionând, însă, că nu exclude susţinerea unui guvern tehnocrat.

UPDATE 3: Consultările cu Grupul parlamentar PACE - Întâi România au început

De la ora 10:00, președintele Nicușor Dan a început consultările cu reprezentanții Grupului parlamentar PACE - Întâi România.

Din delegaţie fac parte senatorii Ninel Peia, Adrian Peiu, Clement Sava, Cosmina Cerva, Paul Gheorghe şi deputatul Mădălin Făget.

UPDATE 2: PACE-Întâi România anunță că va susține un guvern format din Grupul PACE, AUR şi PSD

Senatorul Adrian Peiu, de la Grupul parlamentar PACE - Întâi România, a declarat, joi, înainte de participarea la consultările cu preşedintele Nicuşor Dan, că susţine un guvern PACE-AUR-PSD.

"Am dat curs invitaţiei preşedintelui României, am venit cu un pachet de măsuri (...). Ideea noastră este de pace, pentru un guvern care să fie constituit din mai multe forţe politice. Susţinem un guvern format din Grupul PACE, AUR şi PSD sau din Grupul PACE şi AUR. Ăsta este mesajul cu care intrăm la consultări", a arătat Peiu.

UPDATE 1: Nicușor Dan a început consultările cu reprezentanții grupului parlamentar „Uniți pentru România”

La ora 09:00 au început, la Palatul Cotroceni, consultările dintre președintele Nicușor Dan și reprezentanții grupului parlamentar „Uniți pentru România”, cel mai nou grup format în Parlamentul României. Delegația este condusă de liderul grupului, Răzvan-Mirel Chiriță, alături de viceliderul Daniel Grofu, secretarii Gabriela Porumboiu și Călin-Florin Groza, precum și membrul Codruța-Maria Corcheș.

Știrea inițială:

Preşedintele României, Nicuşor Dan, are, joi, 21 mai, la Palatul Cotroceni, consultări privind situaţia economică şi politică a ţării cu parlamentarii din grupul Uniţi pentru România, din grupul PACE - Întâi România şi cu cei neafiliaţi.

Programul pentru consultările de azi

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, consultările vor avea loc după următorul program:

* de la ora 9:00 - Grupul parlamentar Uniţi pentru România;

* de la ora 10:00 - Grupul parlamentar PACE - Întâi România;

* de la ora 11:00 - parlamentarii neafiliaţi.

Grupul PACE - Întâi România a anunţat că va participa la discuţiile cu şeful statului. Delegaţia va fi alcătuită din senatorii Ninel Peia, Adrian Peiu, Nadia Cerva, Clement Sava, Paul Gheorghe şi deputatul Mădălin Făget, transmite Agerpres.

Mesajul lui Nicușor Dan după consultările cu liderii PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, S.O.S. România şi POT

Reamintim că șeful statului a avut luni consultări cu liderii PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, ai Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, S.O.S. România şi POT în vederea desemnării candidatului la funcţia de prim-ministru.

După aceste consultări, el a transmis că va continua seria discuţiilor cu partidele până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, prooccidentală, făcând apel la responsabilitate în vederea ajungerii la un numitor comun, bazat pe formule "coerente" şi propuneri "viabile".

"Este esenţial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate şi să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente şi propuneri viabile", a subliniat atunci preşedintele.