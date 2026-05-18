Anunţul zilei după consultările de la Cotroceni. POT: Susţinem orice formulă de guvern pro occidental

Concret, Anamaria Gavrilă a anunţat că POT susţine orice formulă de Guvern pro occidental, lucru care a fost enunţat deja ca dorinţă a preşedintelui Nicuşor Dan, dar şi că respinge ideea unui guvern tehnocrat.

"Am avut o discuţie constructivă cu domnul preşedinte. Ne-a bucurat deschiderea şi ne-a bucurat intenţia dânsului de a înţelege poziţiile fiecărui partid şi de a încerca să reconcilieze pentru un Guvern stabil. Înţelegem că următorul Guvern trebuie să aibă priorităţi în PNRR, echiparea Armatei şi, bineînţeles, OCDE. Noi am adus în vedere şi faptul că România are nevoie şi de o viziune. Dacă nu ştim unde mergem în 5 - 10 ani, nu avem cum să înţelegem ce fel de Guvern este nevoie. (...) Noi, POT, credem că aceste orgolii, aceste neînţelegeri şi aceste fărâmiţări în Parlament se pot reconcilia atât timp cât avem o listă de proiecte, la care unii sau alţii pot adera şi susţine. Noi vom susţine orice formulă pro-occidentală şi suntem gata să fim componenta proromânească din această formulă, cei care susţin interesele României şi românilor", a afirmat Anamaria Gavrilă.

Fără guvern tehnocrat

Anamaria Gavrilă a spus, însă, că POT respinge ideea unui guvern tehnocrat.

"Un guvern viitor trebuie să fie, însă, alegerea oamenilor. Aşadar, oamenii din viitorul guvern trebuie să fie cei care au fost aleşi pe listele unui partid", a mai declarat Anamaria Gavrilă.

POT a fost ultimul partid parlamentar prezent la consultările de la Palatul Cotroceni.