Claudiu Târziu a criticat agenda Parlamentului European de la Strasbourg: Iată care e momentul-vedetă...

Europarlamentarul Claudiu Târziu, președintele partidului Acțiunea Conservatoare (ACT), a zis că instituțiile europene acordă prea multă atenție momentelor simbolice și ceremoniale, în detrimentul problemelor concrete cu care se confruntă cetățenii europeni.

Europarlamentarul a transmis că în această săptămână, la Strasbourg, sunt pe ordinea de zi subiecte importante precum siderurgia, investițiile străine, drepturile victimelor și criminalitatea cibernetică, însă atenția publică este concentrată asupra unei ceremonii dedicate unor personalități și simboluri internaționale.

„La Strasbourg, săptămâna asta se votează siderurgia, investițiile străine, drepturile victimelor, criminalitatea cibernetică. Probleme reale ale Europei. Dar momentul-vedetă? O ceremonie în care Parlamentul își dă singur medalii — lui Merkel, Zelenski și trupei U2. Atât a mai rămas din proiectul european: autofelicitare?”, a scris Claudiu Târziu.

Acesta a zis că prioritatea sa în Parlamentul European rămâne reprezentarea intereselor României și votul pe teme care țin de protejarea intereselor naționale.

„Eu merg pentru a vota pentru apărarea țării noastre, nu pentru aplauze”, a transmis europarlamentarul.

Articol plătit de Grupul ECR din Parlamentul European.

