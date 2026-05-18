€ 5.2105
|
$ 4.4771
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2105
|
$ 4.4771
 
DCNews Politica Claudiu Târziu a criticat agenda Parlamentului European de la Strasbourg: Iată care e momentul-vedetă...
Data publicării: 18 Mai 2026

Claudiu Târziu a criticat agenda Parlamentului European de la Strasbourg: Iată care e momentul-vedetă...
Autor: Anca Murgoci

Claudiu Târziu Claudiu Târziu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Claudiu Târziu a criticat agenda Parlamentului European de la Strasbourg.

Europarlamentarul Claudiu Târziu, președintele partidului Acțiunea Conservatoare (ACT), a zis că instituțiile europene acordă prea multă atenție momentelor simbolice și ceremoniale, în detrimentul problemelor concrete cu care se confruntă cetățenii europeni.

Europarlamentarul a transmis că în această săptămână, la Strasbourg, sunt pe ordinea de zi subiecte importante precum siderurgia, investițiile străine, drepturile victimelor și criminalitatea cibernetică, însă atenția publică este concentrată asupra unei ceremonii dedicate unor personalități și simboluri internaționale.

„La Strasbourg, săptămâna asta se votează siderurgia, investițiile străine, drepturile victimelor, criminalitatea cibernetică. Probleme reale ale Europei. Dar momentul-vedetă? O ceremonie în care Parlamentul își dă singur medalii — lui Merkel, Zelenski și trupei U2. Atât a mai rămas din proiectul european: autofelicitare?”, a scris Claudiu Târziu.

Acesta a zis că prioritatea sa în Parlamentul European rămâne reprezentarea intereselor României și votul pe teme care țin de protejarea intereselor naționale.

„Eu merg pentru a vota pentru apărarea țării noastre, nu pentru aplauze”, a transmis europarlamentarul.

Articol plătit de Grupul ECR din Parlamentul European.
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

claudiu tarziu
parlamentul european
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Nicio soluţie după o zi de consultări. Nicuşor Dan anunţă că va continua discuţiile cu partidele
Publicat acum 11 minute
Concluzii după consultările de la Cotroceni. Guvern minoritar, majoritar sau tehnocrat? Bogdan Chirieac crede că Nicuşor Dan e dezamăgit de USR
Publicat acum 20 minute
Ultimul gând și Cum să devii nemuritor lansate la Modul Cărturești
Publicat acum 21 minute
REPORTAJ DC NEWS: Apelul unui antreprenor din Sulina: Suntem într-o situație cumplită. Vrem un Guvern care să dea oamenilor siguranța zilei de mâine / Mesaj pentru politicieni
Publicat acum 38 minute
Claudiu Târziu a criticat agenda Parlamentului European de la Strasbourg: Iată care e momentul-vedetă...
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 29 minute
Sondaj de ultimă oră: Schimbarea majoră privind intenția de vot a românilor. Partidul care urcă pe locul 2 - FOTO
Publicat acum 3 ore si 29 minute
Explozie urmată de incendiu la o unitate militară din Botoșani: Doi militari au suferit arsuri. MApN, noi informații - UPDATE
Publicat acum 7 ore si 43 minute
Sorin Grindeanu, declarații de ultimă oră după consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni
Publicat acum 10 ore si 47 minute
Consultări maraton la Palatul Cotroceni pentru viitorul Guvern, cu Nicușor Dan. Cele mai importante informații, pe DCNews!
Publicat acum 4 ore si 29 minute
Singurul premier tehnocrat al României care a avut succes. Bogdan Chirieac: A funcționat o singură dată
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close