George Simion, președintele AUR, a fost prezent în emisiunea "Ce se întâmplă" unde a vorbit și despre politica externă a Ungariei.

"Ce are în spate Viktor Orban de rezistă, deși este aspru criticat? Vorbim de o țară mică... Adică aportul europarlamentar e mult mai mic decât al României sau al altor țări. O țară mică, de sub 10 milioane de locuitori, nu are resurse și totuși Viktor Orban, indiferent de cât este de criticat, rămâne acolo și de foarte multe ori își impune punctul de vedere. Nu întotdeauna favorabil pentru România, dar reușește chestia asta. Ce are el în spate de nu se vede?" a întrebat Răzvan Dumitrescu.

George Simion: Are o forță invizibilă, creată în timp, pe care eu am văzut-o la Washington, de exemplu. Și-n toate capitalele. Budapesta e foarte bună în a avea relații la Berlin și la Moscova în același timp. Budapesta își urmărește propriul interes și folosește o diplomație, asta are, în primul rând: forța diplomatică care se manifestă în diferite feluri.

[...] Din ce-am văzut la Washington DC pot să vă spun că Ungaria, prin diferite cercuri, este contribuitor net, finanțator la campania lui Donald Trump. Prin intermediari și prin diferite fundații. Să știți că și România, în istoria sa, a putut să aibă favoriți la Înalta Poartă, în funcție de cum se numea Înalta Poartă și-n funcție de diferitele forme statale pe care România le-a avut. Constantin Brâncoveanu, de exemplu, avea propriul favorit la postul de sultan. Că n-a câștigat favoritul lui Brâncoveanu e altceva, dar jucam. Chiar și pe vremea lui Nicolae Ceaușescu am fost un jucător chiar activ în politica externă.

În momentul acesta suntem, din păcate, inexistenți și suntem buni doar la organizat summit-uri și forumuri. Alte țări au un corp diplomatic profesionist, au lideri și investesc. Noi nu investim. Nu avem o politică națională. Nu există o viziune de țară. De trei ani de când sunt în Parlament și sunt mai apropiat de sferele de putere văd că nu există viziune, nu există interes, nu există o elită, în momentul acesta, la conducerea României.

Emisiunea în format integral, aici:

