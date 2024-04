De ce a renunțat Adela Popescu definitiv la televiziune. "Tot ce-mi doream era să mă culc, simțeam că nu mai e nimic luminos"

Cu ceva timp în urmă, Adela Popescu, în vârstă de 37 de ani, a luat o decizie de-a dreptul surprinzătoare: s-a retras brusc din lumea televiziunii, la scurt timp după nașterea celui de-al treilea copil.

Chiar dacă pasiunea ei pentru media și-a găsit mereu împlinirea în fața camerelor de filmat, vedeta a fost nevoită să facă față, la un moment dat, unei realități dure - oboseala cronică. A fost și motivul principal pentru care s-a hotărât să pună punct carierei sale în televiziune. Adela a ales să rupă tăcerea și să împărtășească publicului ce a stat în spatele acestei alegeri. A făcut-o în cel mai recent interviu cu Mihai Morar, în urmă cu o săptămână.

Mărturisiri emoționante

„S-au schimbat enorm de multe lucruri. În primul rând, eu am renunțat să mai fac televiziune o vreme și cei care mă întâlnesc îmi spun în permanență că nu pot să fac asta, trebuie să fac televiziune, dar ei nici nu au înțeles, însă nici nu trebuie să înțeleagă nimeni, eu am înțeles câtă nevoie aveam să petrec timp cu copiii mei în această etapă de vârstă a lor.

Când l-am născut pe Alexandru, el avea două luni când eu m-am întors la emisiune. Îmi amintesc că mă mulgeam, lăsam lăptic acasă, mă întorceam cât mai repede acasă. După ce l-am născut pe Andrei, la șapte luni m-am întors la emisiune și a fost foarte bine, pentru că relațiile sociale te fac să depășești anumite momente grele.”, a mărturisit Adela Popescu în cadrul celui mai recent interviu cu Mihai Morar din cadrul podcastului „Fain și Simplu”.

Adela Popescu a mai mărturisit în cadrul aceluiași interviu că cea de-a treia naștere a schimbat-o cel mai mult, după ce a traversat o perioadă în care s-a simțit complet epuizată și lipsită de puteri. „După ce am născut al treilea copil, nu a fost vorba de un declic major, dar imediat după ce mă întorceam de la emisiune, mă așezam lângă ei să mă joc și tot ce-mi doream ea să mă culc, nu e glumă, eram într-o stare de oboseală absolut îngrozitoare. Simțeam că nu mai e nimic luminos și am zis că e suficient și tare bine îmi e acum. Eu resimt oboseala unui om care are 20 de ani de muncă intensă.”, a mai spus vedeta.

De-a lungul anilor, pe lângă binecunoscutele roluri din zecile de seriale românești în care a jucat, Adela a devenit și mai cunoscută din clipa în care a devenit gazda emisiunii "Vorbește lumea" de la Pro TV și, mai apoi, a făcut parte din proiectul "Sunt celebru, scoate-mă de aici!", ultimul sezon marcând astfel un capitol important în parcursul ei în televiziune.

