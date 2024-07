Moștenirea pe care Dem Rădulescu i-a lăsat-o post-mortem lui Dan Puric. "De-atunci tot cânt!"

Actorul Dan Puric a fost prezent în emisiunea lui Denise Rifai unde a răspuns cu inima deschisă la toate cle 40 de întrebări. O întrebare care l-a emoționat teribil pe marele actor a fost cea în care s-a adus vorba despre cel care i-a fost mentor, "părinte", profesor și îndrumător la începutul carierei, titanul cinematografie Dem Rădulescu de la care a rămas cu o vorbă "de aur": "Eu nu învăț privighetoarea să cânte, eu doar îi potrivesc aripile."

Întrebat de Denise cât de mult l-a influențat Dem Rădulescu în carieră și-n viață, Puric a răspuns fără să stea prea mult pe gânduri: "Aripile potrivite de Dem Rădulescu mă poartă în continuare. Există un soi de moștenire care câteodată e mai puternică din mormânt decât din viață. Am învățat de la el cum aș concentra versul acela al lui Walt Whitman - "Învață de la păsări să te odihnești în aer!" Creația și spiritul lui liber mă obligă de dincolo. Am avut acest noroc să-l cunosc înainte de Traian Aelenei care, evident, a fost un geniu în gândirea teatrală. Datorită lui am făcut acest limbaj internațional (n.r. pantomima). Și-apoi am trecut la maestrul Dem Rădulescu care nu mi-a fost profesor, mi-a fost părinte... șansa vieții mele.

Era foarte timid. Era fantastic de sensibil și de timid. Eram ca doi copii. În clasă avea o grijă de mine extraordinară. A zis un lucru nemaipomenit: Dragă Puric, ce vei face tu eu n-o să pot face niciodată. Tu ești un actor mult mai mare decât mine. Fă ce știi! Mă încuraja. El era un monstru sacru. Și mi-au rămas moștenire încurajările astea care-s de părinte. De părinte care lasă moștenire. Când m-a văzut că fac pantomimă a zis - Nu pot să-l opresc. Eu la Vâlcea, la țară, n-am avut pian. Copilul meu are talent la pian. Eu lui Dan Puric trebuie să-i pun "pian" la dispoziție. Și... de-atunci tot "cânt" - a mărturisit, vizibil emoționat, Dan Puric.

