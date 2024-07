"Am vrut să plec din țară, dar mi-am dat seama că aș fi suferit groaznic." Cum și-a schimbat planurile Carmen Tănase după o întâmplare în aeroport, pe timp de pandemie

Îndrăgita actriță Carmen Tănase a fost prezentă în podcastul lui Adrian Enache - Laivu' lu' Enache - unde a făcut mai multe dezvăluiri din viața privată. Aceasta recunoaște că la un moment dat a fost foarte aproape de a părăsi țara definitiv. A vrut să plece în America, înainte de pandemie, cu tot cu animăluțe.

"Să știi că am vrut să plec. Acum câțiva ani de zile eram pregătită și sufletește (credeam eu!), și tot... aranjasem și să-mi duc animalele. Mă interesasem... cu vaporul... Voiam să plec în America. Apoi a venit nebunia asta cu ce-a fost - pandemia - și mi-am dat seama că aș fi suferit groaznic. Băiatul meu a fost plecat zece ani din țară. A fost în Olanda. A studiat acolo, a lucrat acolo... și a spus la un moment dat - nu mă mai întorc în România nici dacă ajung să mănânc din gunoaie în Olanda. Era el supărat foarte tare pe România.

Dar când a fost pandemia el a vrut să vină. Putea să rămână în Olanda, adică el n-a venit că nu a mai avut ce face acolo, nu! A vrut să vină. A fost un moment foarte emoționant la aeroport. Dacă mă aude acum mă omoară că povestesc asta... A dat cumva să bufnească în plâns dar s-a abținut. Acolo era pustiu totul, o nenorocire, era practic singurul om din Amsterdam... și aici a văzut că au venit fetele de la aeroport să facem poze... Eu venisem cu două taxiuri să mergem separat, să nu care cumva să ne vadă cineva să înceapă prin presă cu ia uite ce face asta și nu știu ce... și, când colo, oamenii erau super relaxați, și la aeroport și peste tot. O doamnă chiar i-a dat telefonul să-i facă o poză cu mine și el i-a spus - Nu vă e teamă? - obișnuit cu Olanda unde ăia erau speriați de bombe. La care doamna - Haideți, domnu', se poate? Ce Dumnezeu? Luați telefonul!

Și el (n.r. Tudor, fiul lui Carmen Tănase) a zis atunci ceva, când am ajuns acasă. Mi-au dat lacrimile și atunci și acum. Și am înțeles că nu am cum. N-aș putea. Oricât de rău, oricât de mult înjur, oricât de mulți nervi îmi fac în fiecare zi... da' sunt acasă la mine, printre oamenii mei" a mărturisit, vizibil emoționată, Carmen Tănase.

