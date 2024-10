„Am dat la o parte piciorușele de gândac și am mâncat în continuare.” Oana Lis a povestit cât de sărăcă a fost cu ani în urmă

Oana Lis nu s-a ferit niciodată să recunoască faptul că Viorel Lis i-a fost nu doar iubit și soț, ci și un adevărat prieten și un părinte de care avea nevoie. Viața Oanei Lis, înainte de a-l întâlni pe fostul primar al Capitalei, a fost extrem de dificilă. Recent, ea a împărtășit experiențele sale legate de perioada în care a trăit în sărăcie.

Copilărie în sărăcie lucie. "Am fost în cel mai de jos punct, în care chiar nu ai ce să mănânci"

Viața i-a fost nedreaptă lui Oana Lis, dar întâlnirea cu Viorel Lis a transformat-o dintr-o cenușăreasă într-o prințesă. Oana a povestit câteva întâmplări din copilăria sa, când a experimentat o sărăcie extremă. A avut mereu acest vis: să devină cineva în viață. Și a reușit, chiar dacă în copilărie a trecut prin momente extrem de dificile, având zile în care nu avea ce să mănânce.

„Am avut o viață foarte ciudată. De la două săptămânii, părinții m-au dat la străbunica mea, grădinița am făcut-o la țară. Dacă făta oaia, dormeam cu mielul în pat două-trei luni, când era frig afară. Cu gândacii, cu găinile, cu puricii. Dar lucrurile astea m-au călit. Mă condamnă unii că m-am îngrășat, dar ei nu știu ce viață am avut eu. Am fost în cel mai de jos punct, în care chiar nu ai ce să mănânci”, s-a destăinuit Oana.

Tatăl ascundea mâncarea și ținea totul sub cheie

Soția lui Viorel Lis își amintește și acum de momentele în care tatăl ei venea acasă oricând îi convenea, fără a-i păsa că o aștepta un copil. „După ce a murit mama, eram clasa a opta și îmi doream mult să vin la liceu în București. Și tatăl meu umbla cu femei, alcool, venea acasă din când în când și nu-mi dădea să mănânc. Sau era mâncare în dulap, dar doar pentru el, pentru că îl închidea cu cheia. Mi-aduc aminte odată că am găsit niște cartofi și i-am prăjit. La un moment dat văd ceva mai negru, ca un picioruș. Când colo era ditamai gândacul, dar imens… atunci mi-era atât de foame, că am dat piciorușele la o parte și am mâncat”, a povestit Oana Lis, cu ceva timp în urmă, în podcast-ul lui Jorge.

Primul desert - o savarină mușcată și rămasă de la alții

În timp ce alți copii aveau dulciuri la discreție, Oana spune că nu știa ce înseamnă cuvântul "desert". Până într-o zi când, într-o cafenea, cineva a lăsat o savarină după ce a mușcat din prăjitură. „Nu aveam bani să-mi cumpăr, am luat savarina aia și am mâncat-o. Dar nu m-am îmbolnăvit. Și am multe exemple din astea. Când ai avut o copilărie ca a mea, nu te mai sperii de nimic. Voi putea mânca și făină din insecte, când va fi”, a mărturisit vedeta.

Oana Lis, născută Oana Andreea Niculescu pe 14 aprilie 1981, și-a urmat visul din copilărie până la capăt. Ambiția a împins-o să termine Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației iar acum este psihoterapeut practicant. Este cunoscută ca vedetă de televiziune, model și influencer și a apărut în mai multe emisiuni de divertisment și reality show-uri. Oana s-a căsătorit cu Viorel Lis în anul 2000, relația lor fiind, din start, una publică, având în vedere că Viorel a fost primar al Capitalei.

