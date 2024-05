Cadoul de suflet pe care Marina Voica l-a primit de la Corina Chiriac. "E aproape zdrențe, dar îmi împlinește toate dorințele"

Marina Voica afirmă că darul primit de la Corina Chiriac a ajutat-o să își împlinească multe dintre dorințe. Este vorba despre o iconiță pe hârtie despre care spune că este singura care îi aduce noroc și o protejează la nevoie.

Artista recunoaște că vorbește cu Dumnezeu de fiecare dată când simte nevoia și spune că atunci când se roagă la Sfânta Marina din pictura dăruită de Corina Chiriac își găsește liniștea.

„Eu am în casă numai icoane. Am icoană cu Sfânta Marina, care e sărbătorită pe 17 iulie. Am de la Corina Chiriac o icoană de carton. Ea e foarte credincioasă, e fiică de armeni și aceștia au mare credință în suflet. Știi cum s-a făcut icoana? Aproape zdrențe. Eu o țin pe lângă pat. Știi cum mă ajută? Eu mă duc și bat la ușă, spune Hristos, tu dacă auzi, deschide-mi și eu intru și mănânc cu tine. O strâng la piept și cu toată inima spun: Te rog. Și aproape totdeauna se împlinește ce vreau. Dar nu o folosesc prea des”, a povestit Marina Voica, în podcastul "Altceva" cu Adrian Artene.

